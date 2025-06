Evanescence : Amy Lee dévoile la date de sortie du nouvel album du groupe

La chanteuse du groupe affirme qu'elle n'a pas de temps à perdre et qu'elle a hâte de sortir le projet.

Les choses semblent s'accélérer pour Evanescence : le groupe culte du metal alternatif des années 2000 va faire son grand retour sur le devant de la scène. En effet, ils ont décidé de sortir un nouvel album, actuellement en préparation, et qui fera suite à "The Bitter Truth", sorti en 2021. On ne sait pas encore exactement comment l'album va s'appeler, mais on sait désormais à peu près quand il va sortir. Que les fans du groupe restent en alerte au début de l'année 2026, Evanescence est de retour !

Une annonce qui fait plaisir, dans un contexte où Evanescence recommençait à être au cœur de l'actualité rock / metal : les américains viennent en effet de sortir un nouveau single en collaboration avec la série d'animation Netflix, "Devil Mac Cry", en hommage au célèbre jeu vidéo du même nom. Dans une récente interview accordée à WDHA-FM 105.5, la chanteuse du groupe, Amy Lee, a dévoilé que le nouvel album arriverait "probablement au début de l'année prochaine". Un peu plus tard que prévu donc, mais pas grave si le retard permet d'avoir droit à un projet encore plus abouti.

La chanteuse s'est par ailleurs montrée très enthousiaste en affirmant qu'elle voulait s'impliquer, avec le groupe, dans plein de projets, quitte à sortir des morceaux "pour le fun" de manière plus spontanée :

J’ai eu un déclic : je n’ai pas de temps à perdre, j’ai envie de tout faire, maintenant [...] J’adore l’idée de partager des morceaux frais, pendant qu’on est encore dans le processus.

Attendez-vous donc à avoir de la nouveauté du côté du groupe Evanescence !