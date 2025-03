Evanescence dévoile enfin le nouveau projet pour Netflix !

Et c'est un nouveau single déjà disponible !

On a enfin la réponse de ce que le groupe nous avait teasé il y a quelques jours ! Amy Lee avait posté une vidéo sur le compte Instagram du groupe avec un compte à rebours, accompagnée d’une réponse en commentaire de Netflix... De nombreux fans pensaient qu’il s’agissait d’un documentaire sur Evanescence, alors que le groupe prépare un nouvel album pour 2025. Mais la vérité est enfin tombée !

Le groupe sera bel et bien en collaboration avec un nouveau single pour la nouvelle série animée tirée du jeu vidéo "Devil May Cry", qui débarquera sur la plateforme le 3 avril !

Amy Lee, qui a récemment appelé à la révolution contre la politique américaine, s'est dite excitée par ce projet : "J’adore totalement la série, son art et son histoire. J’ai toujours aimé les bons animes. Dès la première scène, j’ai su que ça allait être excellent : créatif, intelligent, horrifique et magnifique à la fois."

La chanteuse légendaire a d’ailleurs eu la chance de regarder en avant-première la série : "J’adore. C’est magnifiquement réalisé. Visuellement, c’est superbe. Bon, c’est aussi très gore, ce n’est clairement pas pour les enfants ! Mais ce qui me plaît le plus, c’est la profondeur de l’histoire. C’est un vrai voyage." a-t-elle expliqué à The Gamer.

Ce nouveau single est-il un avant-goût du prochain album tant attendu ? L’avenir nous le dira !