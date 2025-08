Evanescence prépare un nouvel album !

Grande nouvelle ! Le groupe va enfin faire son retour en studio ! Alors qu'Evanescence se produisait au festival Rock in Rio il y a quelques jours, la chanteuse Amy Lee s'est exprimé par rapport à l'avenir du groupe :

“Nous sommes en pleine phase créative, mais nous ne sommes pas encore totalement plongés dedans. Nous avons énormément d’idées et nous allons nous y mettre sérieusement en studio en novembre pour une première phase d’enregistrement” - Amy Lee

Pour l'instant, Evanescence n'est pas encore retourné au studio, mais il y a fort à parier que le projet pourrait voir le jour courant 2025.

Mais la priorité du groupe à cette heure, c'est la tournée au Canada qui commencera dans quelques semaines. En effet, à partir du 15 octobre, le groupe s'envolera pour Vancouver, Montréal le 25 et termine à London pour le 29 octobre. Et Amy Lee et sa troupe ne voyageront pas seul ! Halestorm et The Warning, assureront les premières parties de tous les concerts. De quoi se mettre bien en avant !

Le groupe a fêté ses 20 ans de “Fallen” !

En 2003, le projet emblématique “Fallen” est sorti, un opus qui contient des hits historique qui ont propulsé Evanescence au sommet avec notamment “Bring Me To Life” (qui a dépassé le milliard de vues sur YouTube) ou encore “My Immortal”. Pas de doute, le groupe continue de faire sensation à travers le monde et l'annonce d'un nouvel album est un grand soulagement pour les fans ! On a hâte !