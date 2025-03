Evanescence bientôt sur Netflix ? Le groupe projette un incroyable teaser

Un documentaire ? Une série ? Le doute plane encore !

C'est une grosse info que nous balance le groupe ! Alors qu'Evanescence est en pleine tournée et prépare même un nouvel album pour 2025, Amy Lee et sa troupe réservent encore pas mal de surprises aux fans.

En effet, le vendredi 21 mars, le groupe a publié une courte vidéo mystérieuse sur Instagram, où l'on voit Amy Lee effectuer un compte à rebours avec ses doigts. Et les fans en sont persuadés : une annonce officielle sera faite ce lundi 24 mars !

Mais qu'est-ce que cela signifie ? On a un indice qui pourrait bien tout révéler ! En commentaire de la vidéo, le compte Netflix a réagi avec un émoji "œil", laissant présager une possible collaboration entre le groupe et la plateforme de streaming.

Un documentaire sur Evanescence ? Pas forcément ! Le groupe pourrait être lié à la nouvelle série animée du jeu vidéo Capcom "Devil May Cry", où l'on retrouve déjà Limp Bizkit dans la bande-son. Cette théorie est renforcée par les déclarations d'Andy Shankar, créateur de la série, qui a exprimé toute son admiration pour la chanteuse :

"Tout ce que je peux dire, c’est qu’Amy Lee est la GOAT (Greatest Of All Time)."

Alors, quelle sera la révélation de ce lundi 24 mars ? Un documentaire, une bande-son épique ou autre chose ? Affaire à suivre !