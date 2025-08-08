Ozzy Osbourne : un documentaire inédit retraçant ses derniers moments va bientôt sortir

"Ozzy Osbourne : Coming Home", voilà le nom du documentaire qui raconte les derniers instants d'Ozzy Osbourne.

Le 22 juillet dernier, le monde du rock et du metal perdait un de leur plus grand représentant historique en la personne d'Ozzy Osbourne, mort à l'âge de 76 ans. Si on peut évidemment saluer sa longévité, surtout au vu des excès pratiqués pendant sa carrière, on pleure évidemment la disparition d'un des plus grands et plus emblématiques chanteurs de heavy metal. Forcément, les gens sont nombreux à s'interroger sur la manière dont Ozzy a vécu les dernières années de son existence, et un documentaire sur le sujet va justement bientôt sortir.

L'œuvre s'appellera "Ozzy Osbourne : Coming Home" et elle est extrêmement ambitieuse, puisque le film aura été tourné sur trois ans au total, ce qui nécessite une patience et des ressources considérables. Il retrace le retour du Prince des Ténèbres et de sa femme Sharon au Royaume-Uni, après de nombreuses années passées aux USA. Le documentaire reviendra évidemment sur la longue préparation de ce dernier concert légendaire d'Ozzy Osbourne avec son groupe mythique, Black Sabbath, qui a eu lieu à Birmingham quelques jours avant sa mort.

Le ton du documentaire sera plutôt intimiste, si on en croit les dires d'une des responsables de la BBC, qui diffusera le film, que la chaîne qualifie ainsi :

Un aperçu intime de leur voyage alors qu’ils se préparent à rentrer au Royaume-Uni. Il met en scène des moments familiaux, de l’humour, de la réflexion et montre l’esprit durable qui a fait d’Ozzy une icône mondiale.

On précise que le film sera donc diffusé le 18 août par la BBC, et on ne sait pas si , par la suite, il sera adapté en français et destiné à un public plus large. Cela dépendra probablement du succès du documentaire et de la demande autour de son exportation, mais au vu de la sympathie mondiale qui entourait Ozzy Osbourne, on espère que la chaîne fera le bon choix !