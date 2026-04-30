La marque Gucci s'associe à Slipknot pour une collaboration surprenante

Quand deux mondes que tout oppose se rencontrent, le résultat peut être soit totalement incohérent… soit brillamment audacieux. C’est exactement ce que propose aujourd’hui Gucci, qui n’a pas hésité à plonger dans l’univers du metal en s’associant à Slipknot, figure emblématique du nu metal.

Dans une campagne vidéo à l’esthétique léchée, la maison italienne joue avec les contrastes. Le film débute dans une ambiance douce et presque nostalgique, portée par des sonorités classiques. Mais rapidement, le ton change. Une tension s’installe, et c’est là que le morceau “(sic)” de Slipknot entre en scène, injectant une énergie brute et viscérale à l’ensemble.

Ce choix musical n’a rien d’anodin. Sorti en 1999, “(sic)” n’a jamais été un single, mais il reste un titre culte pour les fans, souvent joué en concert et symbole de l’identité sonore du groupe. L’utiliser dans un contexte aussi éloigné que celui de la haute couture crée un choc esthétique parfaitement maîtrisé.

Avec cette collaboration, Gucci ne se contente pas de surprendre : la marque affirme une volonté claire d’explorer de nouveaux territoires culturels. Le mariage entre le luxe et la rage du metal illustre une évolution plus large de la mode, désormais ouverte à des influences longtemps considérées comme marginales.

De son côté, Slipknot confirme son statut d’icône culturelle dépassant largement le cadre de la musique. Voir le groupe associé à une maison aussi prestigieuse témoigne de l’impact durable du nu metal sur la pop culture.

Au final, cette rencontre improbable entre Gucci et Slipknot fonctionne précisément parce qu’elle ose le contraste. Une fusion entre élégance et chaos, qui prouve que même les univers les plus opposés peuvent créer quelque chose de fascinant.