Slipknot : Clown annonce que le groupe sortira un album en 2025

Le projet est actuellement en préparation, et d'après Clown, il sonne comme un nouveau départ pour la formation.

C'est bientôt l'heure du retour pour le groupe le plus effrayant de l'industrie metal ! Enfin, un des groupes les plus effrayants, car Slipknot n'a pas le monopole des masques flippants et des morceaux qui font peur. Mais il faut dire que pendant ces 30 dernières années, aucun n'a connu le même succès que le groupe de Des Moines (Iowa), qui fait clairement partie des stars dans ce milieu. Maintenant que la plupart des membres ont la cinquantaine, on pourrait craindre une petite baisse de régime de leur part. Mais n'ayez crainte : le groupe prépare un nouvel album pour cette année, c'est Clown qui le dit !

Une énergie nouvelle

Lors d'une interview pour Knotfest, celui qui est un des piliers du groupe depuis sa fondation a en effet livré quelques confidences au sujet du futur du groupe :

On a un nouvel album. On va commencer à l'enregistrer prochainement. Je veux aborder ce projet avec l’énergie de quelqu’un qui recommence tout à zéro. C’est comme ça que je veux le vivre.

Clown est également revenu sur les rumeurs qui circulent autour de "l'album caché du groupe", "Look Outside Your Window", enregistré en 2008 et toujours pas publié, en affirmant qu'il ne s'agissait absolument pas d'un album de Slipknot et que ça ne le deviendrait jamais. Pour le disque qu'ils sont réellement en train de préparer, en revanche, la date de sortie n'est pas encore fixée, mais on parle du premier trimestre 2025.

Un timing parfait, qui permettrait au groupe de sortir ce nouvel album juste avant de démarrer leur grande tournée européenne, qui va d'ailleurs s'arrêter en France à 2 reprises !