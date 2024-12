Slipknot : Jim Root menace de publier "l'album oublié" du groupe sur Youtube

"Look Outside Your Window" sur Youtube, voilà qui ferait plaisir aux fans.

En 30 ans d'existence, Slipknot a réussi à s'inscrire dans la légende des groupes de nu metal, dont ils sont un des visages les plus connus au monde. Avec leur esthétique effrayante, faite de masques flippants et de prestations sur scène à la limite du diabolique, ils ont rallié des fans dans le monde entier. Des fans qui attendent avec impatience n'importe quelle nouveauté de la part du groupe, et notamment concernant le fameux "album oublié" de Slipknot, "Look Outside Your Window". Un album que Jim Root veut apparemment balancer sur Youtube.

Un secret frustrant pour Slipknot

C'est aux environ de l'année 2008, pendant que Slipknot enregistrait l'album "All hope is Gone", que certains membres du groupe se sont mis à travailler sur une sorte de projet parallèle nommé "Look Outside Your Window". Un disque qui n'a pas grand chose à voir avec la production habituelle du groupe, puisqu'il est décrit comme "expérimental", mélodique, et qu'il ressemblerait un peu à du Radiohead. Depuis, on n'aura eu que très peu de nouvelles de ce projet.

Et ça frustre visiblement Jim Root de manière assez grave puisque lors d'une interview pour Metal Hammer, il a déclaré :

Je dis souvent à Clown que je vais juste le mettre sur YouTube et partager le lien sur mon Instagram. Mais il me répond : ‘Ne fais pas ça, s’il te plaît. [...] Honnêtement, je ne me souviens même plus de la manière dont ces morceaux sonnent, car cela fait tellement longtemps qu’on les a enregistrés.

Jim Root précise également que Michael Shawn Crahan (Clown) continue de travailler sur les mixes, ce qui fait que le projet prend énormément de temps. Toutefois, sa sortie avait déjà été annoncée plusieurs fois par Clown, sans qu'elle n'ait jamais eu lieu finalement. Seul un single, "Til We Die", avait vu le jour sur l'édition deluxe d'un autre album. On espère qu'on en entendra un peu plus prochainement ! Même si le plus probable, c'est qu'on voit encore un nouvel album de Slipknot sortir avant de découvrir ce "disque oublié".