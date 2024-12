Slipknot : Eloy Casagrande élu meilleur batteur metal de l'année 2024

Les lecteurs de Modern Drummer ont voté, mais le batteur lui-même n'a pas l'air d'accord.

Depuis le lancement de l'année 2024, Eloy Casagrande vit une sorte de rêve éveillé. Celui qui n'était auparavant qu'un batteur très talentueux, mais inconnu du grand public, a eu la chance d'intégrer une des formations de metal les plus prestigieuses encore en activité : il est devenu le batteur officiel de Slipknot. Un groupe dont la renommée n'est plus à faire partout dans le monde. Il a d'ailleurs eu la chance de jouer avec son nouveau groupe chez lui, au Brésil, et c'était un moment magique. Nouveau moment magique en ce mois de décembre : l'artiste vient d'être désigné meilleur batteur metal de l'année 2024 par les lecteurs de Moder Drummer.

"Je suis simplement chanceux"

En plus d'avoir l'air fort sympathique, Eloy Casagrande est visiblement très humble. Car il a immédiatement réagi à sa nomination via ses réseaux sociaux, en déclarant :

Je suis heureux d’avoir été nommé meilleur batteur metal de 2024 par Modern Drummer. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je ne suis pas le meilleur. En musique et en art, il n’y a ni bon ni mauvais. Je suis simplement chanceux d’avoir des gens qui me soutiennent et apprécient mon travail.

Pourtant, ce titre ne doit pas grand chose à la chance, puisque le batteur aura intégré pas mal de groupes en laissant à chaque fois de très bons souvenirs, comme pour Sepultura par exemple. Si vous voulez vous faire une idée de ce que donne Eloy Casagrande en live avec Slipknot, vous n'aurez pas longtemps à patienter : le groupe va passer en tournée en France à Nancy et Lyon dès l'année 2025 !