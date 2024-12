Slipknot, prêt à balancer de nouveaux albums ? "Slipknot n’a pas dit son dernier mot !"

En pleine interview, Shawn “Clown” Crahan a partagé de très bonnes nouvelles pour les fans du groupe !

"On est dans une phase où tout s'aligne" : Shawn "Clown" Crahan ravi du nouveau virage effectué par le groupe !

Bonne nouvelle pour les fans de Slipknot : le groupe a l'air d'être dans une très grosse période créative, travaillant d'arrache-pied sur de nouveaux sons ! C'est Shawn Crahan, aka le clown préféré des métalleux, qui a évoqué avec enthousiasme cette période de créative au cours d'une interview accordée au média NME. La raison de ce nouvel élan artistique ? L'arrivée du nouveau batteur, Eloy Casagrande, élu meilleur batteur de métal de l'année 2024, qui a apporté un vent de fraîcheur et de nouveauté.

“Eloy est dans le groupe, et quelque chose de fun est en train de se produire entre nous; (...) On est dans une phase où tout s’aligne. Je dirais qu’on a probablement plusieurs albums en nous en ce moment. Corey a déjà des idées, il écrit des paroles et nous les envoie.” - Shawn "Clown" Crahan

Très heureux de ce nouvel élan créatif, le musicien le vit comme un "retour aux sources", qui lui rappelle la spontanéité des premières années du groupe.

"Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais tout cela nous rappelle nos débuts" - Shawn "Clown" Crahan

L'ovni Look Outside Your Window aura bientôt sa date de sortie !

Autre nouvelle qui fera frémir les fans de la première heure : Look Outside Your Window va bientôt voir le jour. Pour rappel, ce projet, qui avait été enregistré en parallèle de All Hope Is Gone en 2008, réunissait Corey Taylor, Jim Root, Sid Wilson et Clown autour de chansons bien plus personnelles et très différentes du son habituel du groupe.

Clown se montre assez rassurant quant à la sortie future de l'album :

“Je vous avais promis qu’il sortirait en 2024, mais la réalité des fêtes de fin d’année et des délais commerciaux en a décidé autrement. Mais il y a une planification, le management s’en occupe et l’album va sortir.” - Shawn "Clown" Crahan

Un projet qui tient tout particulièrement au percussionniste, qu'il considère comme une "démarche honnête" et pleine de sens.

“C’était une démarche honnête, sans les contraintes de Slipknot. Je ne sais pas si c’est ‘bon’, mais je l’aime. C’est de la musique pour nous-mêmes, et j’espère que ceux qui ont attendu aussi longtemps penseront que ça en valait la peine.” - Shawn "Clown" Crahan

C'est donc un musicien plein d'entrain et d'optimisme qui conclut l'interview, prêt à tout casser avec son groupe, qui sera bientôt de retour en France en 2025.