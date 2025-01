Slipknot : La traumatisante signification du masque d'Eloy Casagrande !

Nous allons beaucoup parler de Slipknot sur cette année 2025 ! En effet, après des mois de teasing et de sous-entendus, Shawn "Clown" Crahan a confirmé que le groupe sortira un nouvel album courant 2025. Une excellente nouvelle pour les fans, qui attendent un projet depuis deux ans et demi. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, car en 2024, le groupe a connu un changement important dans ses rangs.

Le nouveau batteur, Eloy Casagrande, a brillamment pris la place du regretté Joey Jordison, disparu en 2021. Casagrande, ancien membre de Sepultura, s’est rapidement imposé comme un atout de taille pour Slipknot. Lors de son passage au Modern Drummer Podcast, il s’est confié sur la création de son masque, un symbole fort qui a été conçu avec l’aide de Clown.

Ce choix de couleur, associé au respect et à la continuité, établit un lien direct entre les anciens et les nouveaux membres, soulignant l’importance de l’histoire du groupe.

Le processus de conception n’a pas été laissé au hasard. Clown a observé Eloy Casagrande jouer sans masque pour capter l’essence de son expression lorsqu’il interprète la musique de Slipknot.

"Clown m’a observé jouer sans masque et a dit : ‘C’est l’expression que tu as quand tu joues la musique de Slipknot. On va la reproduire sur ton masque.’"

Ce niveau de détail révèle la volonté du groupe de transformer chaque masque en un reflet personnel de celui qui le porte, créant ainsi une connexion émotionnelle profonde avec leur musique.

Ce qui intrigue le plus dans le masque d’Eloy Casagrande est l’impact d’une balle au milieu de sa tête, symbole d’une expérience marquante. En effet, le batteur a vécu une agression armée à Sao Paulo qui a laissé une empreinte indélébile sur lui.

"Un matin, en route pour la salle de sport, deux hommes à moto m’ont arrêté. Ils m’ont braqué avec une arme sur la tête et m’ont demandé mon téléphone et mon sac à dos. Heureusement, ils n’ont pas tiré, mais cet événement a changé ma perspective sur beaucoup de choses."

Cette expérience traumatisante l’a poussé à développer une philosophie unique sur scène :

"C’est comme si j’étais déjà mort. Cela me donne une liberté totale sur scène. Jouer avec cette idée me pousse à me surpasser et à transformer cette expérience en source d’inspiration."