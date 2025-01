Slipknot : Mick Thomson sort une guitare en collaboration avec ESP

Une guitare signature un peu collector, sur un modèle LTD MT-I, qui vient d'être dévoilée au public !

La guitare exerce une véritable fascination sur les fans de musique rock, plus que n'importe quel autre instrument. D'ailleurs, difficile d'imaginer un bon groupe de rock sans un bon guitariste, les deux vont ensemble. C'est la raison pour laquelle les guitaristes se retrouvent bien souvent propulsés comme les "stars" de leur groupe (soit c'est eux, soit c'est le chanteur). Concernant Slipknot, c'est un peu différent : ils sont masqués, donc les membres sont moins "starifiés". De plus, il y a deux guitaristes depuis 25 ans. L'un d'entre eux, Mick Thomson, vient d'ailleurs de dévoiler une guitare signature en collaboration avec ESP !

Un modèle qui est décrit comme étant très attendu de la part des fans par la presse spécialisée. Pour l'occasion la marque a même fait une petite vidéo afin de présenter le tout nouveau modèle au public. C'est un bon moyen pour avoir un aperçu de ce petit bijou de technologie et de musique : un corps MH-style, une finition obsidian metallic, un manche en érable en 3 pièces, une table en frêne blanc, et même des touches d'ébène de Macassar, un radius composé, et pour terminer, 24 frettes en acier inoxydable.

De bons matériaux qui devraient assurer une bonne durabilité à l'instrument. Niveau technologique, la guitare est également équipée d'un micro Fishman Fluence Mick Thomson Signature, petit détail exclusif, avec plusieurs options sonores et même un contrôle de volume qui peut permettre d'accéder à une troisième voix. On espère que Mick Thomson saura s'en servir pour le prochain album de Slipknot, prévu pour bientôt !