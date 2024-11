Donald Trump : sa gamme de guitares attaquée en justice ?

Evidemment, l'idée de lancer sa gamme de guitare n'a pas plu à tout le monde, en particulier à Gibson.

On le sait, les Etats-Unis sont le pays par excellence où toutes les occasions sont bonnes pour faire du business. Ça peut paraître fou, voire complètement inapproprié pour nous qui vivons en France, mais même les politiciens n'hésitent pas à lancer des gammes de produits dérivés alors qu'ils sont encore en exercice. Et s'il y a un politicien qui adore ça, c'est bien Donald Trump. Le nouveau président fraîchement élu à la Maison Blanche vient de lancer toute une panoplie de produits à son effigie, dans lesquels on peut retrouver... des guitares !

Une guitare Trump qui ressemble beaucoup à la Les Paul

Le président américain a posté une photo de lui-même tenant dans les mains sa fameuse guitare Donald Trump, aux couleurs des Etats-Unis, et sur laquelle on peut lire les slogans préférés du politicien : "Make America Great Again", "God Bless the USA", mais aussi le nom du président, Donald Trump. Comme il ne détient pas lui-même la marque, c'est la société 16 Creative qui se charge de la production et de la distribution de l'instrument.

Mais ça ne va finalement pas se passer comme prévu, puisque les internautes, les fans de rock et la marque Gibson ont rapidement remarqué de grosses ressemblances entre la guitare du président, et la célèbre Les Paul de la marque Gibson. Immédiatement, la marque a donc envoyé une ordonnance de cessation et d'abstention (cease and disease letter) à 16 Creative, sous prétexte que "Le design enfreint les marques exclusives de Gibson, en particulier la forme emblématique du corps de la Les Paul".

Ce ne serait effectivement pas la première fois que Donald Trump et ses associés utilisent des œuvres qui ne leur appartiennent pas, et sans l'autorisation des ayants-droits...