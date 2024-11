Donald Trump : les artistes réagissent à son élection

Evidemment, le monde du rock et du metal s'est réveillé avec la gueule de bois après la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine cette semaine.

Donald Trumpo 47ème président des Etats-Unis

C'est forcément l'actualité la plus commentée, et probablement la plus importante, de la semaine : Donald Trump a été élu président des États-Unis, 4 ans après son échec lors des précédentes élections. Opposé à Kamala Harris, le leader du parti Républicain s'est imposé assez largement, au terme d'une campagne qui aura rarement été aussi violente, et à la fois ridicule (notamment la fameuse "polémique Mc Donald's"). Forcément, les réactions se sont multipliés de la part de plusieurs personnages publics, et même les rockeurs et les metalleux y sont allés de leurs petits commentaires.

Des réactions contrastées

On le sait, dans l'univers du rock et du metal, plusieurs tendances politiques sont représentées, certaines favorables à la politique de Donald Trump et d'autres qui y sont farouchement opposés. Plusieurs artistes avaient d'ailleurs déjà pris position lors de la campagne, à l'image de Bruce Springsteen, qui n'a d'ailleurs pas réagi aux résultats de l'élection. En revanche, Ted Nugent, guitariste du groupe The Amboy Dukes, a célébré la victoire de Trump avec un "Gloire, gloire, alléluia, merci Dieu !" qui ne laisse pas trop de doutes quant à sa préférence, tout comme Phil Labonte, le chanteur de All That Remains, qui a lui aussi célébré les résultats.

Dee Snider, chanteur de Twisted Sister, a l'air d'être plutôt fair play sur le sujet, lui qui a tweeté "Eh bien, je me suis trompé. Le peuple américain a parlé. J’accepte son choix". D'autres, comme Doc Coyle des Bad Wolves, se la jouent analyste politique : "Je suis un peu fatigué de dire ‘je vous l’avais dit. Harris était inconnue d’une grande partie de l’électorat, de sorte que la capacité de Trump à la dépeindre comme il l’entendait a eu un plus grand impact".

Chuck D, membre de Prohpets of Rage et de Public Ennemy, a lui réagi de manière plutôt amère : "Un ‘Loose’ encore une fois. Le hustler new-yorkais a encore gagné. Bon courage, je regarderai tout ça avec mon stylo et mon carnet". D'autres, comme Sebastian Bach, ex-chanteur de Skid Row, sont carrément dégoûtés : "Je ne veux plus vivre ici. F*ck America. Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Au revoir". Le monde guette maintenant les premières mesures annoncées par le nouveau président avec attention.