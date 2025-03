Slipknot : deux concerts prévus en France en juin 2025

Le groupe va gâter ses fans français pendant cet été !

Une des choses les plus frustrantes, lorsqu'on est un fan de metal français, c'est de ne quasiment jamais voir nos groupes préférés venir jouer près de chez nous. En effet, les stars du metal mondial sont souvent accaparées par les Etats-Unis quand il s'agit de concerts, ou à la limite, en Angleterre, en Australie et dans les pays anglophones. Heureusement, même si les concerts des gros groupes de metal en France restent rares, on va être gâtés en 2025 : Slipknot a prévu de donner deux gros shows sur notre territoire au mois de juin !

Pour ce qui est de la première date de Slipknot en France en 2025, on vous en avait déjà parlé dans un précédent article : les américains sont à l'affiche du Heavy Week-End de Nancy, où ils retrouveront d'ailleurs Mass Hysteria qui sont eux aussi de la partie. Le festival aura lieu du 6 au 8 juin 2025 et Slipknot s'y produira le dernier jour, le 8 juin.

Mais le groupe aura aussi droit à une deuxième date en France, toujours au mois de juin 2025, et celle-ci risque de faire pas mal de bruit : en effet, Slipknot sera en concert à Lyon, le 25 juin 2025, dans la salle ultra-moderne de la LDLC Arena, une des meilleures d'Europe. Pour ceux qui ne pourront pas y aller, une date en Suisse, pas très loin de chez nous, est également programmée pour le 14 juin.

Fans de Slipknot, cet été, vous trouverez votre bonheur !