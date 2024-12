Heavy Week-End 2025 à Nancy : Slipknot, Mass Hyteria,...

Du très lourd au programme pour le festival de Nancy, qui est de retour en 2025.

Les événements qui mettent à l'honneur les musiques "extrêmes", en particulier le metal, n'était pas si nombreux en France auparavant. Mais maintenant que le Hellfest connait un succès de renommée mondiale et que le Motocultor Festival est lui aussi en train de se faire une grosse réputation, ça donne envie à d'autres villes de s'y mettre ! Pour l'été 2025, on a encore du lourd au programme, et ça se passera aussi du côté de Nancy, avec le Heavy Week-End qui aura lieu pendant le Nancy Open Air, et qui accueillera de jolis noms du metal.

Une programmation soignée pour la deuxième édition

L'édition 2024 avait connu un joli succès, alors forcément, les organisateurs ont voulu remettre le couvert pour l'année d'après ! Le Heavy Week-End sera donc bien de retour en 2025, il aura d'ailleurs lieu du 6 au 8 juin, avec une programmation bien prestigieuse. Le plus gros nom du week-end, ce sera évidemment Slipknot, qui fera un passage par Nancy dans le cadre de leur tournée européenne (une autre date aura lieu à Lyon quelques jours plus tard).

Mais ce n'est pas tout, loin de là, puisque le groupe de metal français Mass Hysteria sera lui aussi de la partie, ce qui promet un bel engouement de la part du public. Enfin, on retrouvera également Europe, Powerwolf, Saxon et Dream Theater, bref, largement de quoi satisfaire tous les fans de metal. La billetterie est déjà ouverte et accessible ici, ne perdez pas de temps si ça vous intéresse !