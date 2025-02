L'ex-batteur de Papa Roach paralysé après une session avec Slipknot

"En me réveillant, la moitié de mon visage ne fonctionnait plus."

"J'ai ressenti un bourdonnement intense dans mes oreilles"

L'expérience traumatisante de Dave Buckner : Comment une session avec Slipknot a provoqué une paralysie faciale !

Dave Buckner, l'ancien batteur du groupe de rock Papa Roach, a partagé une histoire assez folle lors d'une apparition dans un podcast. Il a révélé comment une expérience sonore intense avec Slipknot au Houdini Mansion a déclenché une paralysie faciale temporaire.

À l'époque, Papa Roach était en pleine création de leur album "Getting Away With Murder", tandis que Slipknot travaillait sur "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" dans la même résidence. Buckner se souvient avoir visité les membres de Slipknot avec son ex-femme et certains membres de Papa Roach, dont Jacoby Shaddix et Tobin Esperance. Lors de cette visite, ils ont été invités à écouter le nouvel album de Slipknot dans une salle de mixage. Les enceintes étaient poussées à leur maximum : "Nous avons écouté leur nouvel album dans une salle de mixage qui n'était pas plus grande que ce studio. Les enceintes étaient à fond, et j'ai ressenti un bourdonnement intense dans mes oreilles."

Le lendemain, après être rentré chez lui et s'être reposé, Buckner s'est réveillé avec une paralysie soudaine du visage : "En me réveillant, la moitié de mon visage ne fonctionnait plus. J'ai cru que j'avais fait un accident vasculaire cérébral (AVC), mais il s'est avéré que c'était une paralysie de Bell, qui peut être causée par des bruits forts."

Il faut bien se préparer pour faire une session avec Slipknot !