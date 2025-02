Quand Eloy Casagrande (Slipknot) fait une masterclass de batterie

Alors en plein live avec le groupe, le musicien nous embarque dans sa performance avec une "drum-cam" de qualité

La démonstration de talent d'Eloy Casagrande

Il a beau faire partie du groupe depuis (seulement) avril 2024, Eloy Casagrande ne cesse de nous surprendre. Sur son compte Instagram, le musicien brésilien partage très souvent des vidéos filmées en drum-cam (des vidéos en caméra embarquée où l'on se retrouve très près de l'instrument), afin de partager ses mouvements et ses solos de batterie.

Ce lundi 3 février 2025, Eloy a publié une vidéo où on le voit jouer "Eyeless", lors du concert du 21 décembre 2024 à l'O2 Arena de Londres. Des images publiées aussi sur sa chaîne Youtube, où ses fans peuvent apprécier son impressionnante technicité, sa force de frappe et son sens du groove. Une preuve frappante du talent indéniable d'Eloy Casagrande, et la raison pour laquelle il a été élu meilleur batteur en 2024.

Un futur album pour le groupe ?

Très vite après son arrivée au sein du groupe, Eloy Casagrande s’est très rapidement imposé comme une pièce maîtresse de la nouvelle identité de Slipknot. Dans une récente interview, le s’est très rapidement imposé comme. Dans une récente interview, le guitariste Jim Root a d’ailleurs souligné à quel point le batteur avait su trouver sa place avec aisance. "Il est vraiment respectueux de l’héritage de Joey Jordison. Il vit et respire la batterie, et ça nous motive tous. Nous avons énormément de chance de l’avoir. - Jim Root