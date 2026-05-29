Le public du Koko Club de Camden, à Londres, a vécu une soirée exceptionnelle lorsque Thom Yorke, le leader de Radiohead, a rejoint sur scène Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, à l'occasion d'un concert dédié à son nouvel album solo Honora.

Avec ce projet très personnel, Flea s'éloigne temporairement du rock explosif qui a fait sa renommée pour explorer ses racines musicales à travers un voyage entre jazz, funk et improvisation. Baptisé Honora, en hommage à son arrière-grand-mère irlandaise ayant émigré en Australie, l'album met également en lumière son premier instrument de prédilection : la trompette.

"Traffic Lights", fruit de la complicité entre Flea et Thom Yorke

Entouré de musiciens prestigieux comme Josh Johnson, Deantoni Parks, Jeff Parker ou encore Mauro Refosco, le bassiste livre une œuvre ambitieuse où figurent également les participations de John Frusciante, Chad Smith et Warren Ellis.

Parmi les morceaux les plus remarqués du disque figure "Traffic Lights", une composition écrite en collaboration avec Thom Yorke. Les deux artistes se connaissent bien depuis leur aventure commune au sein du supergroupe Atoms for Peace en 2013.

« J'ai joué avec Thom et je sais à quel point il est doué pour l'improvisation », a confié Flea. « Quand j'ai composé Traffic Lights, j'ai pensé que sa structure rythmique lui conviendrait parfaitement. » Le morceau est devenu l'un des piliers de Honora, mêlant lignes de basse, envolées de trompette et la voix envoûtante de Yorke.

Une reprise de Marvin Gaye pour conclure la soirée

Sur scène, cette complicité artistique a une nouvelle fois fait merveille. Thom Yorke est apparu au cours du concert pour accompagner Flea à la guitare avant de revenir juste avant le rappel.

Les deux musiciens ont alors offert au public une interprétation magistrale de "Got To Give It Up" de Marvin Gaye. Une prestation saluée par les spectateurs, qui ont assisté à une rencontre rare entre deux artistes parmi les plus créatifs de leur génération.

Flea déjà tourné vers le prochain album des Red Hot Chili Peppers

L'album Honora illustre parfaitement la volonté de Flea de repousser les frontières musicales. On y retrouve notamment des reprises de "Maggot Brain" de Funkadelic, "Thinkin Bout You" de Frank Ocean ou encore "Wichita Lineman", enregistré avec Nick Cave.

Alors que la tournée du Honora Band s'est achevée le 28 mai à Paris, Flea regarde déjà vers l'avenir. Le musicien va désormais retrouver ses camarades des Red Hot Chili Peppers pour travailler sur leur prochain album.

« Notre relation est comme un mariage à quatre, elle évolue constamment et nous confronte à des défis à relever. Mais quand on joue ensemble, on crée une alchimie magique », explique-t-il. Une déclaration qui devrait ravir les fans du groupe californien, impatients de découvrir les nouvelles compositions de Red Hot Chili Peppers.