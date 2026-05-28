Radiohead : Thom Yorke dévoile un single inédit en solo

Un single qui mène à un nouvel album solo ?

Lors de la prestigieuse cérémonie des Ivor Novello Awards, Thom Yorke a créé la surprise en montant sur scène avec un tout nouveau morceau solo. Une apparition rare qui a immédiatement fait réagir les fans présents et l’industrie musicale britannique.

Une performance intime et inattendue

Seul au piano, le chanteur de Radiohead a d’abord ouvert sa prestation avec une version acoustique de “Jigsaw Falling Into Place”, revisitant l’un des titres emblématiques du groupe dans une atmosphère épurée.

Mais le moment fort de la soirée est arrivé juste après : Thom Yorke a interprété un single inédit en solo, probablement intitulé Space Walk, encore non confirmé officiellement.

Un nouveau morceau aux sonorités contemplatives

Ce nouveau titre, interprété dans une ambiance minimaliste au piano, s’inscrit dans la continuité du style introspectif de ses projets personnels. Loin des expérimentations les plus abrasives de sa carrière, ce morceau mise sur une approche plus douce, presque méditative.

Selon certaines indiscrétions venues de l’entourage du groupe, ce titre pourrait annoncer l’arrivée d’un futur album solo.

Un futur projet solo en préparation ?

La présence de ce single inédit ne serait pas un événement isolé. Ed O’Brien, guitariste de Radiohead, aurait laissé entendre qu’un nouveau projet solo de Thom Yorke était en préparation.

De quoi raviver l’impatience des fans, tant du côté de ses créations personnelles que d’un éventuel retour en studio de Radiohead.

Une chose est sûre : avec cette apparition, Thom Yorke rappelle qu’il reste l’un des artistes les plus imprévisibles et fascinants de la scène rock contemporaine.