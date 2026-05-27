God Save the Queen : L'histoire du plus grand succès des Sex Pistols

Le 27 mai 1977, les Sex Pistols sortent « God Save the Queen », leur morceau le plus célèbre et sans doute le plus controversé du punk britannique. En quelques jours seulement, le titre déclenche une tempête médiatique sans précédent.

Le 31 mai, la BBC interdit la chanson, la jugeant de « mauvais goût ». Le choc est immédiat : le punk vient de franchir une nouvelle frontière dans la provocation musicale.

Johnny Rotten et une provocation assumée

Derrière le morceau, la voix de John Lydon incarne cette colère brute devenue emblématique.

Il résumera plus tard l’impact du titre ainsi :

« Il n’y a pas beaucoup de chansons écrites à la table du petit-déjeuner qui ont réussi à diviser une nation entière et à forcer un changement dans la culture populaire. »

Sortie à quelques jours du jubilé d’argent de la reine Elizabeth II, la chanson est immédiatement interprétée comme une attaque contre la monarchie. Pourtant, l’intention était plus nuancée.

Une écriture pas si calculée

Selon le batteur Paul Cook, le groupe n’avait pas cherché à provoquer un scandale programmé :

« Ce n’était pas une sortie forcée pour choquer. »

Johnny Rotten précise également le sens des paroles :

« On n’écrit pas “God Save the Queen” parce qu’on déteste les Anglais. On écrit une chanson comme ça parce qu’on les aime et qu’on en a marre de les voir maltraités. »

Malcolm McLaren et la machine médiatique

Le manager du groupe, Malcolm McLaren, comprend très vite la puissance du scandale. Convaincu que toute publicité est bonne à prendre, il multiplie les provocations pour alimenter la presse.

Le résultat est spectaculaire : malgré les censures, le single atteint la première place du classement NME et la deuxième place des charts britanniques, juste derrière Rod Stewart.

Censure, polémique et succès commercial

Lorsque le Parlement britannique évoque une interdiction de vente, la tension monte encore d’un cran. Un porte-parole du label Virgin réagit alors avec ironie :

« C’est formidable que les députés n’aient rien de mieux à faire que de s’agiter autour de disques qui ne leur étaient pas destinés. »

Malgré le boycott de certaines enseignes comme Woolworth’s, le single continue de se vendre massivement, atteignant près de 150 000 exemplaires par jour. La polémique devient moteur de succès.

Le concert sur la Tamise : la provocation ultime

Quelques jours après la sortie du titre, les Sex Pistols passent à l’action. Ils embarquent sur un bateau loué par Richard Branson pour jouer en plein jubilé d’argent de la reine.

Sur la Tamise, face au Parlement, ils interprètent « Anarchy in the UK », « God Save the Queen », « Pretty Vacant » et « No Feelings ». L’intervention de la police met fin au concert improvisé et conduit à l’arrestation de Malcolm McLaren.

Alors qu’il est emmené dans un fourgon de police, il crie une phrase devenue légendaire :

« Sales fascistes ! »

Un choc culturel devenu légende

Avec « God Save the Queen », les Sex Pistols n’ont pas seulement sorti un tube : ils ont provoqué un séisme culturel. Entre censure, scandale et succès populaire, le morceau est devenu l’un des symboles les plus puissants de la rébellion punk.