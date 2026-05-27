Un t-shirt culte de Kurt Cobain dépasse déjà les 8 000 dollars aux enchères !

Porté par Kurt Cobain pendant l’ère In Utero, le célèbre T-shirt “Foxes” aperçu lors d’un shooting mythique de Nirvana en 1993 refait surface plus de trente ans après. Mis en vente par Patty Schemel, l’objet dépasse déjà largement les estimations initiales.

Un nouvel objet culte lié à Nirvana attire actuellement l’attention des fans et collectionneurs. Il s’agit du célèbre T-shirt "Foxes" porté par Kurt Cobain lors d’une séance photo réalisée par Anton Corbijn en 1993, peu après la sortie de "In Utero", ce cliché est d’ailleurs devenu l’une des images les plus emblématiques du groupe. Estimé entre 4 000 et 6 000 dollars, le vêtement dépasse déjà les 8 000 dollars aux enchères.

Le T-shirt est mis en vente par Patty Schemel, ancienne batteuse de Hole et proche du couple formé par Kurt Cobain et Courtney Love. Elle raconte avoir reçu ce vêtement directement des mains du chanteur durant l’été 1993 à Seattle : "Je suis allée chez Kurt et Courtney pour passer prendre Courtney pour une répétition de Hole. Je suis montée et me suis assise sur le lit pendant qu’elle se préparait. [...] Kurt est entré et a pris un T-shirt dans une pile de vêtements. Il m’a dit : 'Tu devrais l’avoir'", explique-t-elle dans la lettre d’authenticité accompagnant la vente.

Le visuel du vêtement fait référence au film "Foxes" avec Jodie Foster : "Nous partagions un intérêt pour les films cultes sur l’angoisse adolescente des années 70 et 80. Kurt avait la bande-son. J’adorais Jodie Foster, qui y jouait ".

Depuis sa mort, les objets ayant appartenu à Kurt Cobain atteignent des sommes folles aux enchères. Sa guitare du MTV Unplugged in New York avait notamment été vendue près de 6 millions de dollars en 2020, preuve que l’héritage du leader de Nirvana continue de fasciner les fans de rock et de culture grunge.