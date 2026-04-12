Michael Stipe et Kurt Cobain : le récit de leur première rencontre bouleversante

Le chanteur de R.E.M. : « Il voulait s'inspirer de nous pour écrire ce qui aurait dû être le quatrième album de Nirvana. »

La rencontre entre Michael Stipe et Kurt Cobain reste l’un des moments les plus émouvants de l’histoire du rock des années 1990. Au-delà de la musique, c’est une histoire d’amitié, de soutien et d’admiration mutuelle qui a marqué deux icônes de leur génération.

Michael Stipe, le légendaire chanteur de R.E.M., est aujourd’hui connu comme le parrain de Frances Bean Cobain, la fille de Kurt Cobain et de Courtney Love, née le 18 août 1992. La marraine de Frances Bean est l’actrice Drew Barrymore, un détail qui illustre parfaitement le cercle d’amitiés et de confiance qui liait Cobain et Stipe. Mais cette relation va bien au-delà d’un simple rôle de parrainage.

Le lien entre les deux artistes trouve ses racines dans l’admiration profonde que Kurt Cobain portait à R.E.M.. Toujours soucieux de préserver l’authenticité et l’esprit indépendant de son groupe malgré le succès fulgurant de Nirvana, Cobain avait souvent confié qu’il tentait de s’inspirer de Stipe et de sa bande, avec des résultats parfois mitigés selon lui.

L’histoire prend une tournure plus intime lorsque l’on apprend que Michael Stipe a littéralement tenté de sauver la vie de Kurt Cobain. Alors que ce dernier luttait avec ses démons, Stipe lui propose une collaboration, qu’il décrit comme « juste un prétexte pour essayer désespérément de garder le contact. Je voulais l’entraîner en studio ». Il envoie à Cobain un billet d’avion pour New York ainsi qu’une voiture avec chauffeur jusqu’à Seattle, où il attend dix heures, sans obtenir la moindre réponse, pas même au téléphone.

Leur amitié commence réellement lorsque Peter Buck, guitariste de R.E.M., s’installe à Seattle, dans une villa voisine de celle de Kurt Cobain et Courtney Love. Les deux groupes se fréquentent, et Michael Stipe est immédiatement frappé par le talent et la sensibilité de Cobain : « C’était un grand compositeur, en pleine transition artistique. Il avait atteint le terme d’un cycle et était prêt à en explorer un nouveau. Malheureusement, il n’y est pas parvenu. La première fois que je l’ai vu, je l’ai regardé dans les yeux et je me suis dit : c’est quelqu’un de spécial. »

Dans une interview accordée à Rolling Stone en 1994, Kurt Cobain confie à Stipe son désir de s’inspirer de R.E.M. pour le quatrième album de Nirvana, après Bleach (1989), Nevermind (1991) et In Utero (1993) : « Si nous devions faire un autre album, il serait éthéré, acoustique, comme Automatic for the People de R.E.M. Si seulement je pouvais écrire au moins deux ou trois chansons aussi bonnes que les leurs ! Je ne sais pas comment ils font, ils sont les meilleurs. Ils ont su gérer la situation et continuent de créer de la musique exceptionnelle. »

En 2014, lors de l’intronisation de Nirvana au Rock and Roll Hall of Fame, Michael Stipe rend un hommage poignant à son ami disparu : « Nirvana a marqué une époque et a donné la parole à tous les marginaux : aux garçons gays et aux filles rondes, à ceux qui se sentaient comme des jouets cassés, aux intellos timides et aux gothiques du Kentucky et du Tennessee, aux originaux, aux maladroits et aux amoureux du rock, aux désabusés, aux surdoués et aux victimes de harcèlement. Nous étions une communauté, une génération, et dans le cas de Nirvana, plus d’une génération, réunis dans l’écho d’un cri collectif dont Allen Ginsberg serait très fier. »

Cette histoire illustre à quel point la musique peut tisser des liens profonds, transcender le succès commercial et rester un vecteur de soutien et de solidarité humaine. Le récit de leur première rencontre n’est pas seulement un moment rock légendaire, c’est un symbole intemporel de l’amitié et de l’admiration entre deux géants du genre.