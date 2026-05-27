Ozzy Osbourne : Après la polémique sur l'Avatar, Jack Osbourne défend son père

Le projet d’avatar IA d’Ozzy Osbourne continue de faire débat dans le monde du rock. Entre fascination technologique et critiques sur la “résurrection numérique” du Prince des Ténèbres, la famille Osbourne est montée au créneau pour clarifier ses intentions, notamment via Jack Osbourne.

Un projet sérieux loin du simple gadget

Face aux nombreuses réactions, Jack Osbourne a tenu à s’exprimer lors d’un livestream, insistant sur la qualité et le sérieux du développement en cours. Selon lui, l’objectif est clair : rendre hommage à son père sans tomber dans la caricature.

“Ce qu’on prépare sera vraiment fait avec goût. Ça ne sera pas ridicule.”

Il insiste également sur le fait que le projet est bien plus complexe qu’une simple utilisation d’outils d’IA grand public :

“Ce n’est pas juste connecter une image de mon père à ChatGPT.”

Derrière l’avatar, il explique qu’il s’agit d’un travail technique poussé visant à recréer une présence numérique crédible, loin des expériences artificielles basiques ou des effets de mode.

Un projet validé… par Ozzy lui-même ?

L’argument le plus marquant avancé par Jack Osbourne concerne l’accord moral du chanteur avant sa disparition. L’idée d’un avatar avait en effet été évoquée du vivant d’Ozzy Osbourne, décédé le 22 juillet 2025 à l’âge de 76 ans.

“C’est vraiment génial, et je pense que c’est quelque chose qui aurait plu à mon père.”

Il ajoute même un élément clé qui change la perception du projet :

“On en avait parlé avant qu’il ne disparaisse.”

Entre hommage et controverse

Si certains fans voient dans ce projet une manière innovante de préserver l’héritage du leader de Black Sabbath, d’autres s’interrogent sur les limites éthiques de ce type de création numérique. Pour la famille Osbourne, en revanche, l’objectif reste simple : faire vivre Ozzy autrement, sans trahir son esprit.

Qu’on adhère ou non à l’idée, une chose est sûre : même après sa disparition, Ozzy Osbourne continue de faire parler de lui dans le monde du rock.