Lenny Kravitz : comment "l’amour de sa vie", Lisa Bonet, a inspiré "It Ain’t Over ’til It’s Over"

L’histoire entre Lenny Kravitz et Lisa Bonet reste l’une des romances les plus marquantes du rock des années 90. Une relation intense qui a inspiré au musicien l’un de ses plus grands succès.

C’est une des plus belles histoires d’amour du rock des années 90 : celle entre Lenny Kravitz et Lisa Bonet. Lui, rockstar en pleine ascension. Elle, actrice devenue célèbre grâce à la série "The Cosby Show". Ensemble, ils donneront naissance à Zoë Kravitz, aujourd’hui actrice et musicienne reconnue. "Lisa était la version féminine de moi-même", confiait Lenny Kravitz dans une interview. "Une femme qui m’a énormément inspiré. Le temps passé avec elle était magique et m’a ouvert artistiquement".

Les deux artistes se rencontrent en 1987 à New York, en coulisses d’un concert du groupe New Edition. À cette époque, Lisa Bonet est déjà une star, tandis que Lenny Kravitz cherche encore sa voie musicale après avoir tenté une carrière sous le nom de Romeo Blue. "Je voulais lui dire que j’aimais beaucoup ses cheveux, mais j’étais tellement hypnotisé que je n’arrivais presque plus à parler", raconte-t-il. Ils se marient le 16 novembre 1987, le jour des 20 ans de Lisa Bonet. Leur fille Zoë naît le 1er décembre 1988, inspirant à Kravitz la chanson "Flowers for Zoë". Mais le couple se sépare en 1991 avant de divorcer à l’amiable en 1993, tout en restant très proches pour élever leur fille.

C’est pendant cette période difficile que Lenny Kravitz écrit ce qu’il considère comme l’unique chanson dédiée à "l’amour de sa vie" : "J’étais dans une chambre d’hôtel à Los Angeles, assis dans le noir devant un piano Fender Rhodes que j’avais fait apporter. J’ai commencé à jouer quelques accords et soudainement la chanson est née". Le morceau en question, "It Ain’t Over ’til It’s Over", sort en 1991 sur l’album "Mama Said" et devient l’un des plus grands succès du musicien. Inspiré par les sonorités soul et funk de la Motown, le titre porte un message clair adressé à Lisa Bonet : "J’ai toujours pensé que rien n’est terminé tant que ce n’est pas terminé. Il y a toujours une possibilité de réparer les choses. Malheureusement, avec Lisa, cela ne s’est pas passé ainsi, mais la chanson parle justement de ça".