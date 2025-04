Lenny Kravitz vous invite dans son improbable domicile parisien, avec une boîte de nuit à l'intérieur

Il n'y a pas à dire, il y a de bons côtés à être une star comme Lenny Kravitz !

En mai, Lenny Kravitz fêtera ses 61 ans. Il s'agit probablement du sexagénaire le mieux conservé de la planète, lui qui n'hésite pas à faire tomber la chemise et même bien plus dans ses derniers clips, mais il n'est donc plus du tout un petit jeune. Au contraire, avec ses 35 ans de carrière, c'est désormais une star bien établie qui a amassé pas mal d'argent grâce à sa musique. Assez pour s'offrir un appartement assez incroyable en plein cœur de Paris avec ... une boîte de nuit à l'intérieur !

Vous le savez, Lenny Kravitz n'est pas quelqu'un de pudique, et il n'hésite pas à dévoiler certains aspects de son intimité ou de sa vie privée. Sollicité par le média Archtectural Digest, le chanteur a ouvert les portes de son domicile parisien aux caméras. Bienvenue donc, dans cet "appartement" (vu la taille, on pourrait appeler ça un manoir) baptisé Hotel Roxie, en homamge à sa mère Roxie Roker, aujourd'hui décédée. "Elle rêvait de venir vivre à Paris. Elle ne l’a jamais fait, alors je le fais pour nous deux", explique l'artiste.

Un appartement décoré avec beaucoup de goût, et qui a un aspect très luxueux, sans toutefois verser dans le bling-bling vulgaire. L'endroit accueille également un piano fait sur mesure en collaboration avec la marque Steinway. Mais ce n'est pas la chose la plus surprenante qu'on peut voir chez lui : à la fin de la vidéo, on peut voir que l'appartement renferme carrément une petite boite de nuit au sous-sol, dans laquelle sont en train de danser plusieurs personnes.

On peut dire que ça a du bien d'être une star !