Lenny Kravitz fait monter la température dans le clip de "Honey"

L'hiver sera chaud avec Lenny Kravitz !

Lenny Kravitz est en train de boucler une année 2024 de toute beauté. A 60 ans, on aurait pourtant pu croire que sa carrière était sur la pente descendante, et puis il faut être honnête : ça devient difficile de jouer les sex symbol une fois qu'on atteint l'âge de la retraite. Mais le chanteur est toujours très en forme, et même très bien conservé comme on a pu le voir dans ses derniers clips. En plus de tout ça, il s'apprête à faire une tournée triomphale en France, et dans toute l'Europe, dès le début de l'année 2025. Pour nous faire patienter jusque là, il vient de dévoiler le clip d'un morceau extrait de son album, "Honey".

Il fait toujours aussi chaud chez Lenny Kravitz

Un titre qui est donc extrait du douzième album solo du chanteur, "Blue Electric Light", sorti au mois de mai 2024 et qui a été plutôt bien reçu, même si on reste loin des records de ventes qu'il a pu faire dans les années 90/2000. Le projet a atteint une place très honorable dans les charts de la plupart des pays occidentaux, preuve que ça fonctionne toujours bien pour lui.

En ce qui concerne "Honey", le morceau est difficilement classable, même si on peut le mettre sans trop de soucis dans la case "pop", avec tout de même quelques notes de guitare électrique en fond sur l'instrumentale. On note aussi quelques touches de funk, mais ce qui est sûr, c'est que cette chanson a tout d'une chanson d'amour, ou au moins d'une chanson de séducteur, dans laquelle on entend le chanteur réclamer le "honey" de la part de sa partenaire.

Pour le clip, on reste sur quelque chose d'assez simple, puisqu'on suit juste Lenny Kravitz dans une splendide villa (peut-être la sienne?), en train d'enlever ses vêtements et de fumer ce qui ressemble fort à des joints. Le tout, dans des pièces aux décorations parfois très douteuses ! On vous laisse juger par vous-mêmes.