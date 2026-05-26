Paul McCartney adoube celui qui jouera son rôle dans le biopic des Beatles : "Il est très mignon"

L’attente autour du futur biopic des Beatles ne cesse de grandir.

L’attente autour du futur biopic des Beatles ne cesse de grandir. Le réalisateur Sam Mendes prépare un projet monumental consacré aux Fab Four, avec non pas un, mais quatre films distincts. Prévue pour une sortie simultanée en avril 2028, cette ambitieuse saga reviendra sur l’histoire du groupe mythique à travers le regard de chacun de ses membres.

Et visiblement, Paul McCartney valide déjà totalement celui qui aura la lourde tâche de l’incarner à l’écran.

Paul Mescal validé par Paul McCartney

Depuis l’annonce du casting, de nombreux fans saluent la ressemblance entre Paul Mescal et le jeune Paul McCartney. En janvier dernier, les premières images des quatre acteurs en costume avaient été dévoilées à travers une série de cartes postales disséminées dans le Liverpool Institute for Performing Arts.

Les clichés avaient immédiatement fait réagir les internautes, notamment grâce à la célèbre coupe au bol et aux tenues vintage rappelant les débuts des Beatles dans les années 1960.

Invité dans le dernier épisode du The Late Show with Stephen Colbert, McCartney a enfin donné son avis sur l’acteur qui le représentera dans ce projet très attendu.

"Il est très mignon"

Après avoir interprété un duo de "Hello, Goodbye" avec Stephen Colbert et éteint symboliquement les lumières de l’Ed Sullivan Theatre, l’ex-Beatles a été interrogé avec humour sur une question inattendue : qui est le plus mignon entre lui et Paul Mescal ?

Avec le sourire, Paul McCartney a d’abord répondu en se désignant lui-même :

“Moi”

Une réponse qui a immédiatement déclenché les applaudissements du public. Mais le musicien a ensuite nuancé avec amusement :

“Non, il est très mignon, il est très mignon”.

Une déclaration pleine de bienveillance qui confirme l’enthousiasme de McCartney autour de ce futur biopic rock déjà extrêmement attendu par les fans du groupe britannique.

Un projet colossal autour des Beatles

Le projet imaginé par Sam Mendes s’annonce comme l’un des événements cinématographiques majeurs des prochaines années. Chaque film explorera l’histoire des Beatles selon la perspective d’un membre différent, une approche inédite pour raconter l’ascension du groupe le plus influent de l’histoire du rock.

Avec un casting jeune et déjà très populaire, ces films devraient attirer aussi bien les fans historiques du groupe que toute une nouvelle génération de spectateurs fascinés par l’héritage laissé par The Beatles.