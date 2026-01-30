Les Beatles : Premières images des acteurs incarnant Paul, John, Ringo et George dans le biopic de Sam Mendes dévoilées !

Les photos ont été dévoilées grâce à une série de cartes postales promotionnelles dissimulées à l'intérieur du Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA).

C’est un moment que les fans attendaient depuis l’annonce officielle du projet : les premières images des acteurs incarnant les Beatles dans le biopic événement de Sam Mendes viennent enfin d’être révélées. Et fidèle à l’esprit malicieusement créatif du groupe de Liverpool, la découverte ne s’est pas faite via un simple communiqué de presse, mais grâce à une opération originale et symbolique.

À partir d’aujourd’hui, les visuels des quatre comédiens ont été dévoilés sous forme de cartes postales promotionnelles, soigneusement dissimulées au sein du Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), l’école cofondée par Paul McCartney en 1996.

Un projet cinématographique hors norme

Ce biopic s’annonce déjà comme l’un des projets musicaux les plus ambitieux de l’histoire du cinéma. Sam Mendes réalisera quatre films distincts, chacun raconté du point de vue d’un membre des Beatles, avec une sortie simultanée prévue pour avril 2028.

Le casting, particulièrement scruté, réunit :

Paul Mescal dans le rôle de Paul McCartney

Harris Dickinson en John Lennon

Joseph Quinn en George Harrison

Barry Keoghan en Ringo Starr

Une distribution jeune, intense et déjà très commentée, tant pour sa crédibilité artistique que pour son audace.

Des cartes postales cachées au cœur de Liverpool

Les cartes postales ont été découvertes par les élèves du LIPA, qui ont partagé l’initiative sur les réseaux sociaux :

« Nous avons reçu des cartes postales exclusives pour promouvoir les nouveaux films des Beatles ! Nous les avons cachées dans LIPA et nous voulons que les élèves les trouvent. »

La première image officiellement relayée montre Paul Mescal dans la peau de Paul McCartney, accompagnée de la légende sobre mais percutante :

« Paul Mescal est Paul McCartney. »

Les trois autres cartes, dédiées à John, George et Ringo, ont rapidement émergé en ligne, bien qu’elles n’aient pas encore été publiées officiellement par l’école.

Barry Keoghan déjà dans la peau de Ringo Starr

Pendant ce temps, Barry Keoghan a enflammé les réseaux en arborant une nouvelle coupe de cheveux directement inspirée des années 60, laissant peu de doute sur sa transformation en Ringo Starr.

De son côté, Paul Mescal a confirmé que la production est loin d’être terminée :

« Nous sommes loin d’avoir terminé ; ce projet m’occupera toute l’année 2026 », a-t-il confié à Variety.

Un tournant historique pour l’héritage des Beatles

L’un des aspects les plus marquants de cette saga est sans doute le fait qu’il s’agira des premiers films de l’histoire à détenir les droits officiels de l’intégralité du catalogue musical des Beatles. Une avancée majeure qui confère à ces films une légitimité artistique et patrimoniale inédite.

Le casting secondaire renforce encore l’ampleur du projet avec David Morrissey, Leanne Best, Bobby Schofield, James Norton, mais aussi :

Saoirse Ronan en Linda McCartney

Anna Sawai en Yoko Ono

Aimee Lou Wood en Pattie Boyd

Mia McKenna-Bruce en Maureen Starkey

Paul Mescal appelle à la surprise

Conscient de l’attente gigantesque, Paul Mescal a récemment invité les fans à modérer leurs attentes et à éviter les spoilers :

« Je pense que le public tirera profit d’en savoir le moins possible. »

L’acteur a également révélé qu’il chanterait lui-même dans le film et qu’il a eu l’opportunité rare de passer du temps avec Paul McCartney pour préparer son rôle. Une expérience qu’il décrit comme surréaliste, tant lui et ses partenaires peinent encore à réaliser l’ampleur de cette aventure.