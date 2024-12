Les Beatles et l'IA : Ringo Starr soulève des inquiétudes après "Now And Then"

"Nous sommes tous un peu effrayés par elle"

La sortie de "Now And Then", le dernier morceau des Beatles, a suscité un vif intérêt dans le monde de la musique. Cette chanson, qualifiée d'ultime création du groupe légendaire, a été rendue possible grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cependant, Ringo Starr, le batteur emblématique des Beatles, exprime ses préoccupations quant aux implications potentielles de cette technologie dans l'industrie musicale.

"Now And Then" est née d'une démo enregistrée par John Lennon en 1977. Le projet a pris forme grâce à la contribution des membres survivants du groupe et à l'utilisation d'une technologie d'IA développée par Peter Jackson pour son documentaire The Beatles: Get Back.

Cette technologie a permis d'isoler la voix de Lennon d'un enregistrement de qualité médiocre, offrant ainsi la possibilité de créer une nouvelle chanson des Beatles près de 50 ans après leur séparation.

Le morceau intègre également des parties de guitare de George Harrison enregistrées en 1995, ainsi que de nouvelles contributions de Paul McCartney et Ringo Starr.

Malgré l'enthousiasme suscité par Now And Then, Ringo Starr exprime des réserves quant à l'utilisation plus large de l'IA dans la musique. Dans une interview accordée à Music Week, il partage ses craintes : "Nous sommes tous un peu effrayés par elle, parce qu'elle peut voler votre identité. N'importe qui sachant l'utiliser peut vous voler."

Starr met en garde contre le potentiel de l'IA à reproduire les caractéristiques vocales d'un artiste, permettant potentiellement de créer de fausses performances. Il explique : "Si l'on joue cinq de mes chansons à un ordinateur, l'IA absorbe tout et connaît toutes mes caractéristiques vocales. Elle pourrait me faire chanter n'importe quoi, et cela sonnerait comme moi."