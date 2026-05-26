Trop fragile pour remonter sur scène, Phil Collins dit non au Rock & Roll Hall of Fame

Une décision difficile, mais dictée par une réalité incontournable : son état de santé fragile, qui limite désormais fortement ses capacités physiques.

Le légendaire Phil Collins ne remontera finalement pas sur scène lors de la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony. Une décision difficile, mais dictée par une réalité incontournable : son état de santé fragile, qui limite désormais fortement ses capacités physiques.

Une légende du rock rattrapée par la santé

Depuis plusieurs années, Phil Collins souffre de lourds problèmes de santé, notamment des douleurs chroniques à la colonne vertébrale et des séquelles liées à d’anciennes blessures. Ces complications l’ont progressivement éloigné de la scène, réduisant drastiquement ses apparitions publiques et ses performances live.

Malgré une volonté répétée de rester proche de la musique, le chanteur et batteur a dû se rendre à l’évidence : préparer une performance live dans le cadre d’un événement aussi symbolique demande une condition physique qu’il n’a plus.

Un hommage sans prestation

Son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame reste un moment fort de sa carrière, mais elle se fera sans prestation musicale. Une absence remarquée, mais comprise par une grande partie du public et de l’industrie musicale, tant son état de santé est connu.

Cette décision illustre une nouvelle étape dans le retrait progressif de Phil Collins de la scène musicale, lui qui a marqué plusieurs générations avec Genesis puis en solo, à travers des titres devenus incontournables du rock et de la pop.

Une légende toujours respectée

Même absent physiquement, Phil Collins reste une figure majeure de l’histoire de la musique. Son influence, son héritage artistique et son impact sur le rock moderne demeurent intacts, faisant de chaque apparition — ou absence — un moment symbolique pour les fans.

Si cette décision marque une forme de distance avec la scène, elle rappelle surtout une réalité simple : certaines légendes continuent d’exister bien au-delà de la performance live.