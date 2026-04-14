Les membres intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 2026 ont été dévoilés, parmi lesquels Oasis, Iron Maiden, Billy Idol et Phil Collins.

Rick Rubin figure également parmi les nommés dans les catégories spéciales. La cérémonie sera diffusée en direct sur ABC en décembre.

Le Rock and Roll Hall of Fame a officiellement levé le voile sur sa promotion 2026, confirmant une nouvelle cuvée prestigieuse qui célèbre aussi bien les légendes du rock que les figures majeures d’autres horizons musicaux. Comme l’an dernier, l’annonce s’est faite en grande pompe lors de l’émission télévisée American Idol, diffusée sur ABC.

Pour ouvrir la soirée, Billy Idol a offert une performance remarquée aux côtés de son fidèle guitariste Steve Stevens. Ensemble, ils ont interprété le classique « Rebel Yell », rejoints pour l’occasion par Carrie Underwood, donnant le ton d’une annonce résolument spectaculaire.

Une promotion 2026 entre rock et héritage musical

Cette année, 18 artistes et personnalités rejoindront la prestigieuse institution, répartis en plusieurs catégories. La catégorie reine, « Artiste », met en lumière huit noms majeurs de la scène internationale :

Un cru éclectique, où le rock britannique brille particulièrement avec des groupes cultes comme Oasis et Iron Maiden, enfin récompensés après des années d’attente de la part des fans.

Des influences majeures enfin reconnues

Le Rock and Roll Hall of Fame continue également de valoriser les racines profondes de la musique avec le Early Influence Award. Cette distinction honorera notamment :

Celia Cruz

Fela Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons

Des artistes qui ont façonné des courants entiers, du latin music à l’afrobeat, en passant par le hip-hop et le folk-rock.

Producteurs et architectes du son à l’honneur

Le Musical Excellence Award mettra en lumière des figures essentielles de l’ombre :

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin

Des noms qui ont contribué à façonner le son de générations entières, notamment aux côtés d’artistes comme The Rolling Stones ou Motörhead.

Un hommage à une légende de la télévision

Enfin, le Ahmet Ertegun Award sera attribué à titre posthume à Ed Sullivan. Animateur emblématique des années 60, il a joué un rôle clé dans la démocratisation du rock à la télévision, notamment grâce à son émission The Ed Sullivan Show, qui a introduit les plus grandes stars dans les foyers américains.

Une cérémonie attendue en décembre

La cérémonie d’intronisation du Rock and Roll Hall of Fame 2026 se tiendra en décembre prochain, promettant une soirée riche en performances et en émotions. Une nouvelle occasion de célébrer l’histoire vivante du rock et de ses nombreuses ramifications, entre héritage, influence et modernité.