Phil Collins, 74 ans, parle de sa maladie après la retraite musicale

"J'ai passé toute ma vie à jouer, ne plus pouvoir le faire est un choc"

Phil Collins a récemment partagé des mises à jour sur son état de santé, mettant en lumière les défis qu'il affronte depuis plusieurs années... À 74 ans, il continue de faire face à des problèmes physiques qui limitent de plus en plus sa musique.

Depuis 2007, Phil Collins souffre d'une blessure à la colonne vertébrale due à une mauvaise posture lorsqu'il jouait de la batterie. En 2009 et 2015, il a subi deux opérations pour tenter d'atténuer ces douleurs persistantes. Malgré ces interventions chirurgicales, ses problèmes n'ont pas disparu complètement. Les années passées derrière sa batterie ont également causé des dommages assez graves à ses mains et jambes : "J'ai passé toute ma vie à jouer, ne plus pouvoir le faire est un choc".

La dernière tournée du groupe Genesis s'est achevée en mars 2022 avec The Last Domino? Tour. Phil Collins était présent sur scène mais ne pouvait plus jouer de la batterie. Son fils Nicholas Collins l'a remplacé et Phil se contentait du chant.

En plus du diabète déjà connu publiquement depuis plusieurs années maintenant, on lui a également diagnostiqué une pancréatite intermittente, avec une condition potentiellement grave si elle n'est pas traitée correctement.