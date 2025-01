Phil Collins se dévoile, plus intime que jamais, dans un documentaire inédit

Intitulé "Drummer First", le documentaire se centre sur les problèmes de santé du célèbre musicien

"Drummer First", un documentaire sur l'histoire d'amour de Phil Collins et la batterie

Bonne nouvelle pour les amateurs de batterie et de Phil Collins ! La chaîne youtube Drumeo, spécialisée dans les cours de batterie et suivie par plus de 4 millions d'internautes, a dévoilé il y a quelques jours un documentaire inédit de plus de deux heures sur le célèbre batteur, ancien leader de Genesis. L'occasion pour l'équipe de Drumeo de présenter un face à face exclusif avec l'artiste, mais aussi avec le fils de ce dernier, Nicholas Collins, lui aussi batteur.

Ici, pas question de s'intéresser à la vie privée du musicien, mais plutôt de revenir sur sa carrière, et notamment celle de sa première carrière, la batterie. Car oui, si Phil Collins est connu pour ses performances de chanteur dans le groupe Genesis, c'est avant tout un batteur : "Drummer first" n'est pas un titre choisi au hasard. Malheureusement, depuis quelques années, le musicien de 73 ans connaît de gros problèmes de santé, qui ont du l'éloigner de son instrument de prédilection.

Une situation difficile à gérer pour l'artiste, comme il l'explique dans le documentaire. Jouer de la batterie lui demande beaucoup trop d'efforts, d'où le fait qu'il préfère la mettre de côté pour le moment.

"J'ai passé toute ma vie à jouer de la batterie. Ne plus en être capable est un choc. (...) la batterie a eu un impact sur mes mains et mes jambes (...) Si je ne peux pas jouer aussi bien qu'avant, je préfère me détendre et ne rien faire. Si je me réveille un jour en étant en capacité de tenir une paire de baguettes, alors j'essaierais de jouer. Mais j'ai l'impression d'avoir utilisé toutes mes ressources". - Phil Collins

"A l'époque de Mozart" : les confidences émouvantes des musiciens admiratifs de Phil Collins

Outre les confidences du musicien, et une superbe séquence où Phil Collins, son fils Nic et l'animateur de Drumeo Brandon Toews remontent le kit de la célèbre batterie du musicien, restée dans un placard pendant plus de 10 ans, de nombreux artistes ont tenu à témoigner dans le documentaire.

On peut notamment y voir Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, qui précise que la batterie de Phil Collins "a un son et un style si uniques que l’on s’en aperçoit immédiatement lorsqu’on l’entend" mais aussi Mike Portnoy de Dream Theater, qui ne tarit pas d'éloges sur le musicien. Il y a aussi le témoignage du regretté batteur et professeur Dom Famularo, très élogieux au sujet de Phil Collins.

"Le fait que nous vivions à l’époque de Phil Collins est presque équivalent à ce qu’était l’époque de Mozart" - Dom Famularo