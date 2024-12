Phil Collins retouche sa batterie après une décennie

"Ça suffit"

Après plus d'une décennie d'absence, Phil Collins a récemment repris contact avec son instrument de prédilection : la batterie.

Le site Drumeo a dévoilé un documentaire captivant intitulé "Phil Collins : Drummer First", offrant un aperçu de la carrière du musicien et de ses défis de santé.

On peut voir Nic Collins, le fils talentueux de Phil, et Brandon Toews, l'animateur, assembler méticuleusement la batterie Gretsch emblématique de Phil Collins.

Ce kit de batterie, resté silencieux pendant plus de dix ans, reprend vie sous leurs mains expertes. Une fois l'instrument monté, Nic Collins offre un moment nostalgique en interprétant le célèbre riff de "In The Air Tonight". Ce faisant, il souligne un détail crucial : la configuration de la batterie obligeait son père à adopter une posture peu ergonomique, ce qui a probablement contribué à ses problèmes de santé actuels.

Phil Collins a confié : "C'est tellement étrange de tenir une paire de baguettes". Malgré ses limitations physiques, Collins arrive à frapper quelques coups sur les tambours avec sa main gauche, avant de déclarer simplement : "Ça suffit".

En 2007, il a subi une grave blessure à la colonne vertébrale, marquant le début d'une série de complications. Parmi celles-ci, on compte un syndrome du "pied tombant", qui se caractérise par une difficulté à soulever l'avant du pied, ainsi que des douleurs cervicales chroniques directement liées à sa longue carrière de batteur.