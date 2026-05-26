Iron Maiden : le retour inattendu d’un classique disparu des scènes depuis 35 ans

Le lancement de la tournée Run For Your Lives 2026 d’Iron Maiden a réservé une surprise de taille aux fans.

Le lancement de la tournée Run For Your Lives 2026 d’Iron Maiden a réservé une surprise de taille aux fans. Le 23 mai, au Centre Athlétique Olympique d’Athènes, le groupe britannique a offert un moment historique en rejouant un morceau totalement absent de ses setlists depuis plus de trois décennies.

Un retour que personne n’attendait

Pour ouvrir cette nouvelle tournée, Iron Maiden a choisi de frapper fort avec une setlist de 17 titres, dont un retour particulièrement marquant : “Infinite Dreams”, extrait de l’album culte Seventh Son of a Seventh Son (1988).

Ce morceau n’avait plus été joué en concert depuis le 12 décembre 1988 au Hammersmith Odeon de Londres, ce qui en faisait l’un des titres les plus rares du répertoire live du groupe.

Athènes, point de départ symbolique

Sur scène, Bruce Dickinson a pris le temps de s’adresser au public grec pour expliquer ce choix exceptionnel et l’importance de ce moment pour le groupe.

Il a déclaré :

"Nous ne pouvions pas imaginer meilleur endroit en Europe pour commencer cette tournée, a déclaré Bruce Dickinson à la foule athénienne. Nous savons que certains d'entre vous ont déjà vu une partie de ce show. Nous avons pensé faire quelque chose d'un peu différent, juste pour cette prochaine chanson, car c'est une chanson que nous n'avons pas jouée depuis de très, très nombreuses années. Non, ce n'est pas Alexander The Great. Mais ce seront vos Infinite Dreams quand vous irez vous coucher ce soir."

Un moment déjà historique pour les fans

En ressortant “Infinite Dreams”, Iron Maiden n’a pas seulement surpris son public : le groupe a aussi ravivé une partie de son héritage musical longtemps mise de côté sur scène.

Ce choix, hautement symbolique, a transformé ce premier concert de la tournée en véritable événement pour les fans présents à Athènes, conscients d’assister à un retour que peu auraient cru possible.

Avec cette ouverture de tournée, Iron Maiden rappelle une fois de plus pourquoi il reste l’un des groupes les plus légendaires du heavy metal, capable de puiser dans son passé pour créer des moments live uniques et imprévisibles.