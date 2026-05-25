Pedro Pascal et sa collection de t-shirts de groupes de rock. De The Cure à Cypress Hill, découvrez leur signification !

Derrière la célèbre collection de t-shirts de groupes de rock de Pedro Pascal, devenue au fil des années un véritable marqueur de son style, se cache bien plus qu’une simple passion mode. L’acteur a révélé que chacun de ces vêtements raconte une période précise de sa vie, associée à des souvenirs musicaux très personnels.

The Strokes : le chaos des débuts et la quête de soi

Pour Pedro Pascal, les t-shirts des The Strokes représentent le début des années 2000, une période charnière marquée par des difficultés professionnelles.

Il explique :

« J’avais déjà dépassé ma phase de passionné de musique. Je travaillais dur pour trouver un emploi – j’étais dans une période difficile de ma vie d’adulte. Les Strokes s’intégraient parfaitement à ce chaos, mais ont réussi d’une certaine manière à rompre la monotonie. Et je me suis dit : “Qu’est-ce que c’est ? Qui sont-ils ?” »

Ces t-shirts incarnent donc une époque de lutte, mais aussi de découverte artistique et de renouveau personnel.

Cypress Hill : l’adolescence californienne

Les t-shirts de Cypress Hill renvoient à une période plus ancienne : son adolescence à Los Alamitos, en Californie du Sud.

Un souvenir profondément ancré dans sa mémoire, qu’il associe à une identité en construction.

« J'ai acheté le t-shirt du groupe à cause de ce que Cypress Hill représente pour moi. Je le sors de mon placard de temps en temps, mais c'est un t-shirt près du corps et je dois faire attention à ma ligne pour pouvoir le porter. »

Ici, le vêtement devient presque un objet intime, chargé de nostalgie et de souvenirs de jeunesse.

The Cure : le cœur émotionnel de sa collection

Le groupe le plus important dans la vie de Pedro Pascal reste sans conteste The Cure. Ces t-shirts symbolisent son passage du collège au lycée, une période de construction émotionnelle forte.

Il raconte même avoir acheté un t-shirt du groupe dans un disquaire parisien, avant de les voir en concert à Londres pendant le tournage de The Mandalorian.

« C'était l'un des plus beaux concerts que j'aie jamais vus »

L’acteur confie également avoir pleuré pendant une grande partie du show, preuve de l’impact émotionnel profond de cette musique.

Il ajoute ne jamais vouloir rencontrer Robert Smith, qu’il considère comme des « extraterrestres, comme des dieux », plaçant les artistes sur un piédestal presque inaccessible.

Prince et le lien familial : la mémoire d’une génération

Au-delà du rock, Prince occupe une place particulière dans sa mémoire familiale. Tout commence avec le film culte Purple Rain.

Purple Rain représente pour lui une sortie familiale marquante :

« En 1984, ma famille et moi sommes allés voir le film Purple Rain. J’avais neuf ans… C’était une sortie en famille. Tous ensemble — ma mère, mon père, ma sœur aînée et moi… C’est la meilleure musique pop et rock jamais composée. »

Ce souvenir illustre parfaitement comment la musique peut devenir un lien intergénérationnel puissant.

Une garde-robe comme autobiographie musicale

À travers cette collection, Pedro Pascal ne fait pas qu’afficher des groupes de rock. Il raconte sa vie.

Chaque t-shirt est une capsule temporelle :

les Strokes pour la lutte et les débuts difficiles

pour la lutte et les débuts difficiles Cypress Hill pour l’adolescence et l’identité

pour l’adolescence et l’identité The Cure pour les émotions fondatrices

pour les émotions fondatrices Prince pour les souvenirs familiaux

Une manière de transformer la mode en récit intime, où le rock devient une bande-son de toute une existence.