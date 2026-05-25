Ozzy Osbourne aura droit à son propre avatar grâce à l'IA !

Le Prince des Ténèbres ne semble pas prêt de disparaître totalement de la scène rock. Malgré sa disparition physique, Ozzy Osbourne va bientôt continuer à exister sous une forme inédite : un avatar numérique dopé à l’intelligence artificielle. Un projet ambitieux qui entend faire revivre l’icône du heavy metal dans une version plus vraie que nature.

Une “résurrection” digitale validée par la famille

Derrière cette initiative, on retrouve la volonté de préserver l’héritage de l’artiste et de le rendre éternel grâce aux nouvelles technologies. La veuve du chanteur, Sharon Osbourne, assume pleinement ce choix et en décrit les capacités impressionnantes :

« Vous pouvez demander n’importe quoi à l’avatar, il vous répondra avec la voix d’Ozzy - et ce seront les réponses qu’Ozzy aurait fait de son vivant », prévient Sharon, la veuve du musicien.

Une manière, selon elle, de prolonger la présence de son mari auprès des fans, à l’image d’autres légendes toujours présentes dans la culture populaire :

« Elvis est mort il y a 50 ans et tout le monde le connaît ; c’est ce que je souhaite pour Ozzy », continue-t-elle.

Une technologie bluffante… et légèrement dérangeante

Pour donner vie à cette version numérique, les équipes techniques s’appuient sur l’IA générative, la modélisation vocale et les archives du chanteur. L’objectif : créer un avatar capable de répondre, interagir et même improviser comme le ferait Ozzy lui-même.

Son fils, Jack Osbourne, ne cache pas son étonnement face au résultat :

« C’est d’un réalisme un peu flippant », avoue-t-il.

Il va encore plus loin en décrivant un futur où cette technologie pourrait dépasser le simple hommage :

« Il sera en vie tant que nous aurons des ordinateurs. La technologie a fait un tel progrès que l’on en est presque à du « drag and drop ». On pourrait même en faire un modèle qui servirait aux publicités. La version digitale d’Ozzy fait exactement tout ce qu’on lui demanderait, c’est aussi simple que ça » conclut le garçon.

Entre hommage éternel et futur du rock

Avec ce projet, Ozzy Osbourne rejoint une nouvelle génération d’artistes dont l’image pourrait survivre indéfiniment grâce au numérique. Entre fascination et malaise, cette version IA du chanteur pose une vraie question : jusqu’où peut-on faire vivre une légende ?

Une chose est sûre : même dans le futur, le nom d’Ozzy Osbourne n’a pas fini de résonner dans le monde du rock.