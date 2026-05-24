Paul Weller : « La musique a une toute nouvelle intensité depuis que je suis sobre. Jouer est encore plus beau. »

Le grand auteur-compositeur-interprète anglais et sa nouvelle vie après avoir arrêté l'alcool

Figure incontournable du rock britannique depuis ses débuts avec le mythique groupe The Jam, Paul Weller continue de fasciner par sa sincérité et sa capacité à se réinventer. Considéré comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes anglais les plus respectés de sa génération, l’artiste n’a jamais hésité à se livrer avec franchise sur sa vie personnelle, notamment sur son rapport à l’alcool.

Dans une interview accordée il y a quelques années au journal britannique The Guardian, le musicien expliquait comment sa sobriété avait profondément transformé sa relation à la musique. Après plus d’une décennie sans alcool, l’ex-leader de The Jam affirmait ressentir une connexion beaucoup plus forte avec son art.

« Depuis que je suis sobre, soit depuis onze ans cette année, la musique me procure une satisfaction bien plus grande. Pas seulement ma musique, mais toute la musique. Elle a plus de sens pour moi, elle parle plus directement à mon cœur et à mon âme. Et c'est encore plus vrai lorsque je la joue. Chanter sobre est tellement différent, car on est plus conscient, plus présent. Et ça change tout », confiait-il.

Pour Paul Weller, cette nouvelle façon de vivre a également transformé son expérience de la scène. L’intensité émotionnelle de la musique semble aujourd’hui décuplée, aussi bien dans la composition que dans l’interprétation. Une évolution qui reflète parfaitement le parcours d’un artiste en perpétuelle mutation, capable de mêler puissance, introspection et authenticité.

Le chanteur britannique a également expliqué que cette décision n’avait rien d’esthétique ou de superficiel, mais relevait avant tout d’une nécessité personnelle et familiale.

« J’ai arrêté parce que je savais que je devais le faire. Sinon, j’aurais perdu ma femme. Je n’ai pas arrêté par vanité, car boire était plus important que la vanité », expliquait-il avant de revenir avec lucidité sur cette période compliquée de sa vie.

« Maintenant, quand je repense à cette période, à partir des années 2000, je me dis : “Mon Dieu, dans quel état j’étais !” J’avais l’air tellement plus vieux, bouffi et rouge… J’avais complètement tort. »

Aujourd’hui encore, Paul Weller demeure une figure majeure du rock britannique, admirée autant pour son héritage musical que pour son honnêteté désarmante.