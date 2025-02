Rick Buckler, batteur du groupe mythique "The Jam" est mort

Le monde du rock est une nouvelle fois en deuil. Alors qu'il y a quelques mois, l'ancien chanteur d'Iron Maiden, Paul Di'Anno, s'est éteint à l'âge de 66 ans, c'est une autre personnalité emblématique qui vient de nous quitter. En effet, Rick Buckler, batteur du groupe légendaire britannique des années 70 et 80 "The Jam", est décédé à l'âge de 69 ans.

Sa famille a annoncé qu’il s’est éteint paisiblement lundi soir à Woking, entouré de ses proches, après une courte maladie. Une annonce qui a ému la planète rock, dont ses amis et membres du groupe, Paul Weller et Bruce Foxton, qui ont tenu à lui rendre hommage sur Instagram.

Paul Weller se rappelle des bons moments qui resteront gravés dans sa mémoire :

"Je suis choqué et attristé par la disparition de Rick. Je repense à nos répétitions dans ma chambre à Stanley Road, Woking, aux pubs et clubs où nous avons joué étant gamins, puis à la sortie de notre premier disque. Quel parcours ! Nous avons dépassé nos rêves, et ce que nous avons créé résiste à l’épreuve du temps. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses amis."