The Doors : L'histoire de "Waiting for the Sun", l'album qui a mis le groupe au sommet

Le 3 juillet 1968, The Doors publiait "Waiting for the Sun", son troisième album studio.

Le 3 juillet 1968, The Doors publiait "Waiting for the Sun", son troisième album studio. Souvent moins cité que les incontournables The Doors, Strange Days ou L.A. Woman, ce disque occupe pourtant une place essentielle dans l'histoire du groupe. Grâce à lui, la formation menée par Jim Morrison atteint son apogée commerciale et confirme son statut de phénomène majeur du rock de la fin des années 1960.

Un album très attendu

Après le succès fulgurant de leurs deux premiers albums, The Doors se retrouvent sous pression. Le groupe doit prouver qu'il est capable de maintenir le niveau après des classiques tels que "Light My Fire", "Break On Through" ou "People Are Strange".

Pour ce troisième opus, le quatuor décide d'élargir sa palette musicale. Si les influences psychédéliques sont toujours présentes, les compositions se font plus variées et sophistiquées. Le groupe explore de nouvelles sonorités tout en conservant l'atmosphère mystérieuse qui a fait sa réputation.

Le rêve inachevé de Jim Morrison

À l'origine, Jim Morrison souhaitait construire l'album autour d'une longue œuvre poétique et expérimentale intitulée "The Celebration of the Lizard". Cette pièce ambitieuse devait occuper une place centrale sur le disque et refléter les aspirations artistiques du chanteur.

Cependant, les séances d'enregistrement s'avèrent compliquées. Le groupe n'est pas satisfait du résultat final et décide finalement de ne conserver qu'un extrait de cette œuvre sous la forme du morceau "Not to Touch the Earth".

Cette décision marque déjà le début de certaines tensions créatives qui apparaîtront plus clairement dans les années suivantes.

"Hello, I Love You" propulse le groupe encore plus haut

L'un des principaux moteurs du succès de "Waiting for the Sun" est sans aucun doute "Hello, I Love You". Le titre devient un immense succès international et offre au groupe son deuxième numéro un au classement américain après "Light My Fire".

Grâce à ce single, l'album bénéficie d'une visibilité considérable et attire un public encore plus large. D'autres morceaux comme "Love Street", "Five to One", "Spanish Caravan" ou "Summer's Almost Gone" démontrent également la richesse musicale du projet.

Le seul numéro un des Doors

Fait souvent méconnu, "Waiting for the Sun" reste le seul album de The Doors à avoir atteint la première place du Billboard 200 aux États-Unis.

Ce succès confirme définitivement la popularité du groupe au moment où le rock psychédélique domine la scène musicale mondiale. En 1968, The Doors figurent parmi les artistes les plus influents et les plus médiatisés de leur génération.

Un album clé dans l'histoire du rock

Même s'il ne fait pas toujours l'unanimité auprès des critiques, "Waiting for the Sun" demeure un disque fondamental dans la carrière de The Doors. Il symbolise le moment où le groupe atteint le sommet de sa popularité tout en cherchant à repousser ses limites artistiques.

Plus de cinquante ans après sa sortie, cet album continue d'être considéré comme une étape majeure de la discographie du groupe. Entre ambition créative, succès commercial et expérimentations musicales, "Waiting for the Sun" reste l'un des témoignages les plus fascinants de l'âge d'or du rock des années 1960.