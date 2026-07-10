Yungblud forcé de faire une pause et de se reposer : "Je suis actuellement dans un état où je me dois de travailler sur ma personne"

Le monde du rock britannique va devoir patienter avant de retrouver l’énergie débordante de Yungblud sur scène. Le chanteur anglais a annoncé devoir prendre une pause afin de se consacrer à sa santé et à son bien-être personnel, contraint de mettre momentanément ses activités entre parenthèses.

Le monde du rock britannique va devoir patienter avant de retrouver l’énergie débordante de Yungblud sur scène. Le chanteur anglais a annoncé devoir prendre une pause afin de se consacrer à sa santé et à son bien-être personnel, contraint de mettre momentanément ses activités entre parenthèses.

Alors qu’il enchaînait les concerts et les projets autour de son nouvel univers musical, l’artiste a expliqué qu’il avait besoin de retrouver un équilibre et de prendre du recul. Une décision difficile pour celui qui est connu pour son intensité scénique, son lien très fort avec ses fans et son engagement sans faille dans la musique.

Dans un communiqué adressé à son public, Yungblud a tenu à présenter ses excuses, notamment aux fans qui devaient le retrouver au Canada, tout en expliquant les raisons de cette interruption temporaire :

« Je présente mes excuses à ma famille canadienne pour ne pas être des vôtres ce week-end. Je suis actuellement dans un état où je me dois de travailler sur ma personne et prendre du temps à la maison, en Angleterre. Je ne prends pas cela à la légère et je fais pour me sentir bien sur du long terme. Je ne considèrerai jamais ceci comme étant acquis et vous reverrai bientôt. Je vous aime tous ».

À travers ces mots, le chanteur souhaite rassurer son public : cette pause n’est pas un abandon, mais une étape nécessaire pour revenir plus fort. Yungblud rappelle qu’il prend cette décision avec sérieux et qu’il veut préserver son avenir artistique sur le long terme.

Révélé comme l’une des figures majeures de la nouvelle génération du rock alternatif, l’artiste britannique s’est imposé grâce à son mélange explosif de punk, de rock moderne et d’une grande liberté artistique. Son authenticité et sa proximité avec ses fans ont fait de lui une voix importante auprès d’une nouvelle génération de passionnés de musique.

Après cette période de repos, Yungblud promet donc de retrouver rapidement la scène et son public. Une chose est certaine : ses fans seront au rendez-vous pour accueillir son retour.