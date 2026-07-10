Black Sabbath annonce la parution du premier ouvrage officiel retraçant l'histoire du groupe (auquel Ozzy a lui-même contribué).

L'histoire de Black Sabbath va bientôt s'écrire dans un ouvrage à la hauteur de son influence. Le groupe pionnier du heavy metal annonce la sortie de son tout premier livre officiel consacré à son parcours, son héritage et son impact colossal sur plusieurs générations de musiciens. Un projet exceptionnel auquel Ozzy Osbourne a lui-même participé avant sa disparition.

Intitulé « The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matters », ce livre promet de devenir une véritable pièce de collection pour les fans du Prince des Ténèbres et de l'histoire du rock. Réalisé par le célèbre photographe Ross Halfin, l'ouvrage retracera l'épopée du groupe depuis ses débuts à la fin des années 1960 jusqu'à son ultime chapitre avec le concert mythique « Back to the Beginning » à Birmingham.

Cet événement historique, qui a marqué les adieux d'Ozzy Osbourne à la scène, réunissait pour une dernière fois les membres de Black Sabbath autour de générations d'artistes venus rendre hommage à un groupe qui a profondément transformé la musique. Une célébration qui symbolisait l'influence immense de Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward et Ozzy Osbourne sur le monde du rock et du metal.

Un livre hommage à l'héritage du Prince des Ténèbres

Avec près de 500 pages, « The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matters » proposera une plongée unique dans l'univers du groupe à travers des photographies inédites, des archives, des objets rares et de nombreux textes retraçant les moments clés de leur carrière.

L'ouvrage comprendra également les derniers entretiens accordés par les quatre membres historiques de Black Sabbath : Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward et Ozzy Osbourne. Une édition deluxe, particulièrement attendue par les collectionneurs, sera même proposée avec les signatures des quatre légendes.

Soutenu activement par Sharon Osbourne ainsi que par les enfants d'Ozzy, ce projet représente bien plus qu'un simple livre : il vise à préserver l'image et la mémoire d'un artiste devenu une icône mondiale. La famille Osbourne travaille sur cet ouvrage depuis près de deux ans, avec l'ambition d'inscrire définitivement le nom de Black Sabbath parmi les monuments de la culture rock.

Ozzy Osbourne au cœur du projet jusqu'au bout

Initialement prévu pour paraître peu après le concert « Back to the Beginning », le livre a finalement été repoussé après la disparition d'Ozzy Osbourne, survenue le 22 juillet 2025. Un report qui donne aujourd'hui à cette publication une dimension encore plus émotionnelle.

« Ozzy était impliqué à chaque étape du processus », a expliqué Ross Halfin, soulignant l'investissement personnel du chanteur dans ce projet. « Le moment est venu de lui rendre hommage, ainsi qu'à Black Sabbath et à leur place dans l'histoire du rock », a ajouté le photographe.

Prévu pour une sortie fin 2026, « The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matters » s'annonce déjà comme un témoignage essentiel sur l'aventure d'un groupe qui a changé à jamais le visage de la musique. Plus qu'un livre, ce sera un dernier hommage à Black Sabbath, aux racines du heavy metal et à l'homme qui a incarné pendant plus de cinquante ans son esprit le plus sauvage : Ozzy Osbourne.