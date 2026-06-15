Black Sabbath : Tony Iommi entre officiellement dans l’Ordre de l’Empire britannique

Figure légendaire du heavy metal, Tony Iommi, guitariste fondateur de Black Sabbath, vient de recevoir une distinction prestigieuse au Royaume-Uni. Il a été nommé MBE (Member of the Order of the British Empire) lors des King’s Birthday Honours, une reconnaissance officielle qui salue son immense contribution à la musique et à la société.

Considéré comme le véritable pionnier du heavy metal, Tony Iommi a marqué l’histoire du rock en cofondant Black Sabbath à la fin des années 1960 aux côtés d’Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Bill Ward. Avec ses riffs sombres et puissants, il a posé les bases d’un genre musical entier, influençant des générations de groupes à travers le monde.

Au-delà de son impact musical, cette distinction récompense également son engagement personnel. Touché par un lymphome en 2012, le guitariste a continué à inspirer par sa résilience et son implication dans diverses actions caritatives.

Dans sa réaction, Tony Iommi a exprimé une profonde gratitude, qualifiant cette nomination d’“incroyable honneur”. Il a rappelé que la musique a été le fil conducteur de sa vie et qu’il est reconnaissant d’avoir pu partager cette aventure avec les fans du monde entier.

Avec cette nomination dans l’Ordre de l’Empire britannique, Tony Iommi voit son héritage officiellement reconnu au plus haut niveau, confirmant son statut d’icône absolue du rock et du heavy metal.