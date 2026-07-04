Ozzy Osbourne : L'histoire de sa relation avec Sharon Arden, véritable architecte de la carrière du prince des ténèbres

Derrière la légende du rock et du heavy metal, se cache l'une des histoires d'amour les plus emblématiques de la musique.

Derrière la légende du rock et du heavy metal, se cache l'une des histoires d'amour les plus emblématiques de la musique. Depuis plus de quarante ans, Ozzy Osbourne et Sharon Arden ont traversé les plus grandes épreuves, des excès de drogues et d'alcool aux problèmes de santé, en passant par les crises conjugales. Retour sur une relation hors du commun qui a façonné la carrière du Prince des Ténèbres.

Une rencontre qui change tout

Lorsque Ozzy Osbourne rencontre Sharon Arden à la fin des années 1970, elle est la fille de Don Arden, le redoutable manager de Black Sabbath. À cette époque, le chanteur vient tout juste d'être renvoyé du groupe en raison de ses addictions.

Convaincue que le musicien possède encore un immense potentiel, Sharon Arden décide de prendre en main sa carrière. Un pari audacieux qui s'avère rapidement gagnant. Elle devient son manager et l'accompagne dans le lancement de sa carrière solo, marquée par le succès fulgurant de l'album Blizzard of Ozz en 1980, porté notamment par les classiques Crazy Train et Mr. Crowley.

Une histoire d'amour née dans la tourmente

Au fil des tournées, la relation professionnelle se transforme en histoire d'amour. Le couple se marie le 4 juillet 1982 à Hawaï et aura trois enfants : Aimee, Kelly et Jack Osbourne.

Mais derrière cette réussite se cache une vie mouvementée. Les addictions d'Ozzy Osbourne mettent régulièrement leur couple à rude épreuve. Les disputes sont nombreuses et certaines prennent une tournure dramatique.

En 1989, sous l'emprise de l'alcool et des drogues, le chanteur tente même d'étrangler Sharon. Arrêté puis envoyé en cure de désintoxication, il reconnaîtra plus tard ne garder aucun souvenir de cette nuit. Malgré ce traumatisme, Sharon choisit de lui donner une seconde chance.

Sharon, l'architecte du succès d'Ozzy

Au-delà de leur relation sentimentale, Sharon Osbourne joue un rôle essentiel dans la carrière de son mari. Visionnaire, elle construit l'image d'Ozzy Osbourne en véritable icône du heavy metal.

Elle lance également en 1996 le festival Ozzfest, devenu l'un des rendez-vous incontournables des amateurs de metal, permettant à des groupes comme Slipknot, System of a Down ou Disturbed de se faire connaître auprès du grand public.

Les crises, les séparations... et les retrouvailles

Même après plusieurs décennies de mariage, leur relation reste mouvementée. En 2016, le couple annonce une séparation après des révélations d'infidélité concernant Ozzy Osbourne.

Contre toute attente, ils finissent par se retrouver quelques mois plus tard. Le chanteur entreprend alors une nouvelle thérapie et reconnaît publiquement ses erreurs.

Depuis, tous deux affirment avoir renforcé leur relation grâce au dialogue et au pardon. Sharon expliquera à plusieurs reprises qu'après tant d'années passées ensemble, ils avaient choisi de se battre pour leur famille plutôt que d'abandonner leur histoire.

Un couple devenu mythique

Au fil des décennies, Ozzy et Sharon Osbourne sont devenus bien plus qu'un simple couple de stars. Leur popularité explose au début des années 2000 grâce à l'émission de télé-réalité The Osbournes, qui dévoile leur quotidien déjanté et contribue à faire découvrir une autre facette du chanteur.

Aujourd'hui encore, malgré les problèmes de santé d'Ozzy Osbourne, notamment sa maladie de Parkinson et les conséquences de plusieurs opérations, Sharon reste son plus grand soutien. Leur histoire est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire du rock, preuve qu'un amour peut survivre aux excès, aux scandales et aux épreuves les plus difficiles.