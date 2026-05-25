Bruce Springsteen : Menacé de mort, il prend une décision radicale pour sa sécurité

Le Boss traverse une période particulièrement tendue.

Bruce Springsteen, figure incontournable du rock américain, traverse une période particulièrement tendue. Connu autant pour ses albums devenus cultes que pour ses positions politiques assumées, le chanteur voit aujourd’hui sa situation personnelle se compliquer sérieusement.

Depuis ses prises de parole engagées et la sortie de son titre “Street of Minneapolis”, dénonçant les actions de l’ICE, l’artiste est devenu une cible pour une partie de l’opinion publique américaine. Ses critiques répétées de la politique menée par Donald Trump n’ont fait qu’accentuer les tensions.

Une explosion des menaces de mort

Selon plusieurs sources proches de l’entourage du chanteur, les menaces de mort visant Bruce Springsteen ont connu une hausse inquiétante depuis le début de sa tournée actuelle.

Cette montée de haine en ligne et hors ligne a poussé son équipe à renforcer drastiquement les dispositifs de sécurité autour de lui, mais aussi autour de son groupe, le légendaire E Street Band.

Steven Van Zandt brise le silence

Le guitariste Steven Van Zandt a confirmé la gravité de la situation :

« Ce n’est pas comme si on disait des choses fausses ou polémiques, mais c’est très politique, c’est vrai. Le FBI est inquiet et il surveille tout ça. On veut que le public se sente en sécurité ; c’est pourquoi nous avons adopté encore plus de mesures afin de la leur garantir ».

Des propos qui confirment que la situation est prise très au sérieux par les autorités, notamment le FBI, impliqué dans la surveillance de certains messages menaçants.

Une décision radicale pour sa sécurité

Face à cette escalade, Bruce Springsteen et son équipe ont pris une décision qualifiée de radicale : renforcer de manière significative son dispositif de protection.

Entre sécurité rapprochée, contrôle renforcé des accès aux concerts et surveillance accrue des communications, tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité de l’artiste et du public.

Un symbole rock sous pression

Malgré la tension, le Boss continue sa tournée et reste fidèle à son image d’artiste engagé, refusant de céder à l’intimidation. Mais cet épisode rappelle une réalité plus sombre : même les icônes du rock peuvent devenir des cibles dans un climat politique de plus en plus polarisé.

Une chose est sûre : pour Bruce Springsteen, la musique reste un acte de résistance… même sous protection renforcée.