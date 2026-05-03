Bruce Springsteen, la fois où il s'est introduit par effraction à Graceland pour rencontrer Elvis !

L'anecdote du Graham Norton Show où il était invité aux côtés de Robert De Niro

C’est une anecdote aussi folle que mythique, racontée des années plus tard avec humour par Bruce Springsteen lui-même. Invité sur le plateau de Graham Norton, aux côtés de Robert De Niro, le Boss est revenu sur une nuit complètement irréelle où, poussé par l’admiration et un brin d’audace, il a tenté de rencontrer le Roi du rock ‘n’ roll, Elvis Presley… en s’introduisant carrément chez lui.

Retour au milieu des années 70. À l’époque, Springsteen n’est pas encore la légende qu’il deviendra. Avec son complice Little Steven, il cherche simplement à passer une bonne soirée. « On voulait aller en boîte », raconte-t-il. Vers 3 heures du matin, ils montent dans un taxi. Le chauffeur lâche alors une phrase qui va tout faire basculer : il existe un endroit « juste devant la maison d’Elvis ».

La réaction est immédiate : « La maison d’Elvis ?! Vous savez où il habite ? Emmenez-nous tout de suite ! »

Direction Graceland.

Arrivés sur place, l’ambiance est presque irréelle. La demeure est éclairée, visible depuis l’allée. Mais un détail complique les choses : les grilles sont fermées et un mur en pierre encercle la propriété. Qu’importe. Bruce Springsteen n’est pas du genre à renoncer.

« Steve, j’y vais… », lance-t-il.

Malgré les avertissements du chauffeur – « il y a des gros chiens là-bas » – le Boss décide de tenter sa chance. « Quand est-ce qu’on aura une autre occasion comme celle-ci ? », se dit-il.

Et là, tout s’accélère.

Springsteen escalade le mur, saute dans la propriété, dévale l’allée et fonce droit vers la porte d’entrée. Une scène digne d’un film. Mais au moment où il s’apprête à frapper… un agent de sécurité surgit de nulle part.

« Puis-je vous aider ? »

Pris sur le fait, mais loin de se démonter, le musicien répond avec un aplomb incroyable : « Oui… Elvis est là ? »

La réponse tombe : Elvis Presley est à Las Vegas.

Un moment de flottement… puis une dernière tentative, presque touchante :

« Pouvez-vous lui dire – et je n’aime pas trop faire ça d’habitude – que Bruce Springsteen était là ? Il ne sait peut-être pas qui je suis, mais j’ai fait la couverture de Time et de Newsweek. »

La réponse du garde est simple : « Oui, je le dirai à Elvis. »

Fin de l’histoire.

Pas de rencontre, pas de poignée de main, mais une anecdote entrée dans la légende du rock. Ce soir-là, Bruce Springsteen n’a pas rencontré Elvis, mais il a prouvé une chose essentielle : même les futurs géants ont été, un jour, des fans prêts à tout pour approcher leurs idoles.

Et quelque part, on imagine facilement que le King aurait apprécié l’audace.