Une guitare légendaire d’Elvis Presley bientôt mise aux enchères !

Utilisée lors du mythique "Comeback Special" de 1968, la guitare Hagstrom d’Elvis Presley sera mise en vente à New York avec une estimation pouvant atteindre deux millions de dollars.

La guitare Hagstrom Viking II associée à Elvis Presley s’apprête à changer de mains. Mise aux enchères par Sotheby's, l’instrument est devenu emblématique après son apparition lors du "Comeback Special" de 1968, un moment clé où le chanteur retrouvait la scène avec des performances marquantes de titres comme "Blue Suede Shoes" ou "Guitar Man".

Cette guitare électrique, rare dans la carrière d’Elvis, est aujourd’hui considérée comme un objet culte. Selon les experts de Sotheby’s, sa singularité tient autant à son design qu’à son rôle symbolique dans la carrière du King :

"Contrairement à la plupart des guitares d’Elvis, qui étaient acoustiques, il s’agit d’une Hagstrom électrique, connue pour son look et son son distinctifs. Sa rareté et son association avec cette performance singulière en font l’un des instruments les plus emblématiques liés à Elvis [...] "Les guitares ont toujours été au cœur de son image, mais voir Elvis revenir sur scène après des années d’absence, vêtu de sa tenue emblématique en cuir noir et jouant de cette guitare, a créé l’une des images les plus durables de l’histoire du rock. Cela a marqué un moment charnière, le reconnectant avec une génération de fans et consolidant son statut de roi du rock 'n' roll."

L’instrument sera exposé à New York avant la vente prévue entre le 9 et le 23 avril, avec une estimation comprise entre un et deux millions de dollars ! Cette Hagstrom, également présente sur la pochette de l’album "Elvis in Memphis", pourrait bien dépasser les attentes et devenir l'un des instruments les plus chers jamais vendus.