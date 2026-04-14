Bruce Springsteen reprend "Purple Rain" avec Tom Morello à Minneapolis : un hommage puissant à Prince

Pour le lancement de sa tournée, Bruce Springsteen a surpris le public en revisitant le classique de Prince, dix ans après sa dernière interprétation.

À Minneapolis, Bruce Springsteen a relancé l’un de ses hommages les plus marquants en interprétant "Purple Rain" de Prince, accompagné de Tom Morello. Cette version, jouée lors de l’ouverture de sa tournée "Land of Hope and Dreams", marque le retour du titre dans ses concerts après une décennie d’absence, avec un solo particulièrement remarqué de Morello.

Le Boss a également revisité des classiques comme "War" ou "Because the Night". Avec une setlist de 27 morceaux, le show a posé les bases d’une tournée pensée comme un mélange de célébration musicale et de prise de position, puisqu'au-delà de la musique, Bruce Springsteen a profité du concert pour parler une nouvelle fois de la situation actuelle aux États-Unis :

"Nous traversons des temps très sombres. Nos valeurs américaines qui nous ont soutenus pendant 250 ans sont remises en question comme jamais auparavant. Nos jeunes hommes et femmes risquent leur vie dans une guerre inconstitutionnelle et illégale [...] Notre ministère de la Justice a complètement abdiqué son indépendance, et notre procureure générale Pam Bondi reçoit ses ordres directement d'une Maison Blanche corrompue. Nous avons un président qui ne supporte pas la vérité [...] Tant de nos dirigeants élus nous ont fait défaut que cette tragédie américaine ne peut être stoppée que par le peuple américain. Alors rejoignez-nous et battons-nous pour l'Amérique que nous aimons."

Une orientation assumée qui accompagne toute la tournée, présentée comme un message d’espoir face aux tensions du pays.