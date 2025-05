Bruce Springsteen répond aux attaques de Trump en musique sur son nouvel EP

Un EP nommé "Land Of Hope and Dreams" enregistré pendant le concert de Bruce Springsteen à Manchester.

Le torchon brûle entre Bruce Springsteen et son président, Donald Trump, qu'il ne porte pas dans son cœur. Déjà pendant la campagne, il avait qualifié le candidat républicain d'extrêmement dangereux. Des attaques qui ont continué une fois Trump réélu, au point que le président s'est récemment fâché, en menaçant carrément l'artiste, puis en publiant même une vidéo "humoristique" reprenant une chute du rockeur pendant un concert. Mais le "Boss" n'en a pas encore fini avec l'homme politique, et il vient d'ailleurs de lui répondre en musique avec un nouvel EP.

Un EP surprise intitulé "Land Of Hope and Dreams", qui est un projet live, enregistré pendant le concert de Bruce Springsteen et son E. Street Band à Manchester. Dans l'EP, on peut entendre plusieurs discours très virulents envers Donald Trump de la part du rockeur, à travers les 4 morceaux live : "Land Of Hope and Dreams", "Long Walk Home", "My City of Ruins", ainsi qu'une reprise d'un classique de Bob Dylan, "Chimes of Freedom".

L'EP sort donc dans un contexte ultra-tendu entre le rockeur et le président actuel des Etats-Unis, puisque Tump a même envoyé des menaces à demi-voilées à l'artiste en lui disant qu'il "ferait mieux de garder sa bouche fermée" jusqu'à son retour aux USA. Côté musiciens américains, la grogne envers le président continue de monter, les prochains mois s'annoncent assez intenses.